Μια σπουδαία στιγμή για το Λασιθιώτικο ποδόσφαιρο σημειώθηκε από την Μικτή ομάδα Κ14 της ΕΠΣ Λασιθίου, η οποία κατέκτησε την πρωτιά στον 10ο όμιλο του Πανελληνίου πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών ομάδων.

Στην 6η και τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας απέναντι στο Ρέθυμνο στο γήπεδο των Μισιρίων, πήρε λευκή ισοπαλία 0-0, η οποία ήταν υπέρ αρκετή για να την κρατήσει στην κορυφή. Αυτό, διότι την ίδια ώρα, στο γήπεδο του Ατσαλένιου το Ηράκλειο που βρισκόταν στη δεύτερη θέση, γνώριζε την ήττα 1-0 από τα Χανιά και έτσι δεν μπόρεσε να προσπεράσει το Λασίθι.

Την ομάδα του Γιάννη Σταματάκη που πανηγύρισε στο Ρέθυμνο αποτελούσαν οι ακόλουθοι παίκτες.

ΟΦΙ: Ανδρουλάκης Νίκος, Μαστοράκης Μάνος. ΑΟΑΝ: Σταυρακάκης Κωνσταντίνος, Πουλής Μάνος, Μετούσι Αργκελ, Κερούλης Μάνος, Οικονομάκης Δημήτρης, Λιουδακης Κυριάκος, Γκουίντο Μπερντούφι. ΑΕ Νεάπολης: Στεφανάκης Γιάννης, Στεφανακης Νεκτάριος. Κόρφος Ελούντας: Σφυράκης Νικόλαος. Αναγέννηση Ιεράπετρας: Χάσα Εραλντο, Τσιφετάκης Γιώργος. ΑΣΙ: Καλαϊτζάκης Ορφέας, Βασιλείου Μάνος, Κουτσογιαννόπουλος Ηλίας, Στρατάκης Θωμάς.

Η τελική βαθμολογία στην Κ14:

1. Λασίθι 3-2-1(9-6) 11

2. Ηράκλειο 3-0-3 (10-8) 9

3. Χανιά 3-0-3 (7-7) 9

4. Ρέθυμνο 1-2-3 (4-9) 5