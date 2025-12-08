Σε μια σημαντική παρέμβαση για τις αθλητικές υποδομές της πόλης του Αγίου Νικολάου προχωρά η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας αλλά και των αθλητικών σωματείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, δόθηκε η έγκριση για τη διάθεση πίστωσης και την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία αφορά την υλοποίηση ενός καίριου έργου: «Προμήθεια υλικών και εργασίες αντικατάστασης δαπέδου στο Σχολικό Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Νικολάου».

Η αναγκαιότητα του έργου

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται να καλύψει ένα πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής και αθλητικής κοινότητας. Η φθορά στο δάπεδο του γυμναστηρίου, το οποίο δέχεται καθημερινά μεγάλους φόρτους χρήσης από μαθητές και αθλητικούς συλλόγους, καθιστούσε την παρέμβαση επιβεβλημένη για την αποφυγή τραυματισμών και την ομαλή διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Για την υλοποίηση του έργου, μέσω της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Λασιθίου προωθείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Αγίου Νικολάου. Η δαπάνη θα ενσωματωθεί για το οικονομικό έτος 2026, εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη ροή χρηματοδότησης κατά την εκτέλεση.

Γιάννης Ανδρουλάκης:

«Επενδύουμε σε ασφαλείς υποδομές»

Μιλώντας στην «ΑΝΑΤΟΛΗ» για τη σημασία της συγκεκριμένης παρέμβασης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, υπογράμμισε τη σταθερή βούληση της Περιφέρειας να βρίσκεται στο πλευρό των Δήμων και της νεολαίας.

«Η ασφάλεια των παιδιών μας και των αθλητών μας δεν είναι απλώς υποχρέωση, είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε:

«Με την έγκριση της συγκεκριμένης πίστωσης και τη δρομολόγηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Το Κλειστό Γυμναστήριο αποτελεί έναν ζωτικό χώρο άθλησης και εκπαίδευσης. Η αντικατάσταση του δαπέδου ήταν αναγκαία για να παραδώσουμε έναν χώρο σύγχρονο, λειτουργικό και κυρίως ασφαλή. Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω συνεργειών και στοχευμένων παρεμβάσεων, συνεχίζει να στηρίζει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και να αναβαθμίζει τις υποδομές στον τόπο μας».

Όπως εξηγεί ο Αντιπεριφερειάρχης, η πρακτική των προγραμματικών συμβάσεων αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ως το πλέον ευέλικτο εργαλείο της Αυτοδιοίκησης. Επιτρέπει στην Περιφέρεια Κρήτης να συνδράμει τεχνικά και οικονομικά, ξεπερνώντας γραφειοκρατικά εμπόδια.

Η αντικατάσταση του δαπέδου αναμένεται να αναβαθμίσει ποιοτικά την άθληση των νέων του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας συνθήκες αντάξιες των προσδοκιών τους. Με την εξασφάλιση της πίστωσης, αναμένεται πλέον η ολοκλήρωση των διαδικαστικών για την υπογραφή της σύμβασης και την εγκατάσταση του αναδόχου, ώστε το έργο να παραδοθεί προς χρήση το συντομότερο δυνατό.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ