Με στόχο τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση των μελών του και τη διεκδίκηση αντιμετώπισης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες, ανέλαβε καθήκοντα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Σητείας.

Μετά την διεξαγωγή των πρόσφατων αρχαιρεσιών το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος Γεώργιος Τσιφετάκης, Αντιπρόεδρος Μαρία Ζωγραφάκη Σπυριδάκη, Γραμματέας Μαρία Χατζάκη Χειλουδάκη, Ταμίας Γεώργιος Κατσούλης και μέλη Ελένη Θανέλλα, Θεοδώρα Δανδουλάκη, Εμμανουήλ Οικονομάκης. Αναπληρωματικά μέλη Λουκία Παπαευαγγελίδου, Μιχάλης Συντυχάκης, Μανώλης Δανδουλάκης. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή Μανόλης Φραγκιαδάκης, Ασπασία Μητσακάκη, Αργυρώ Συντυχάκη και Αναπληρωματικά μέλη Νίκος Κάππας, Ελένη Τσιφετάκη.

Κατά τη «διαδικασία παράδοσης -παραλαβής» ο απερχόμενος Πρόεδρος του Συλλόγου Ελευθέριος Συλλιγάρδος ευχήθηκε ολόθερμα καλή δύναμη στο νέο Πρόεδρο και στο Δ.Σ. Τους προέτρεψε να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στα δρώμενα του σωματείου, το οποίο λειτουργεί επί σειρά ετών με στόχο την στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών της περιοχής.

Μετά από 35 χρόνια

Όπως ανέφερε, έπειτα από 35 έτη ενασχόλησής του με το Σύλλογο αποφάσισε να μην συμμετέχει στην πρόσφατη εκλογική διαδικασία, ωστόσο «θα είμαι πάντα δίπλα στον αγαπητό φίλο Γιώργο, το νέο Δ.Σ. και όλα τα μέλη του συλλόγου. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου ο Σύλλογος και θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη που για τόσα χρόνια με τίμησαν με την ψήφο τους, να υπηρετώ τον Σύλλογο και να διεκδικούμε τα δικαιώματα των πολυτέκνων. Το δημογραφικό αποτελεί μείζον πρόβλημα για την χώρα μας και πρέπει όλοι οι σύλλογοι να είναι σε εγρήγορση και αγωνιστικότητα για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα».

Ο νέος Πρόεδρος του Συλλόγου ευχαρίστησε θερμά τον κ. Συλλιγάρδο για την συμβολή και την προσφορά του, ο οποίος -όπως είπε- υπηρέτησε τον Σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια. «Είναι το στήριγμά μας και από ‘δω κι έπειτα», υπογράμμισε.

Πρόσκληση για συμμετοχή

Στη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών θα εστιάσει και το νέο Δ.Σ. και ο κ. Τσιφετάκης κάλεσε όλες τις πολύτεκνες οικογένειες να αγκαλιάσουν ενεργά το σωματείο ώστε να δυναμώσει η φωνή του. Να συμμετέχουν στις δράσεις και τις εκδηλώσεις «γιατί χωρίς τα μέλη μας δε θα μπορέσει να προχωρήσει ο Σύλλογος. Τα προβλήματα είναι πολλά, δύσκολα και πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας. Το δημογραφικό είναι τεράστιο θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με την λήψη μέτρων ουσίας».

Ο κ. Τσιφετάκης ενημέρωσε παράλληλα ότι θα ξεκινήσει η υλοποίηση της διαδικασίας των θεωρήσεων των βιβλιαρίων, για την οποία θα ενημερωθούν και θα πρέπει να ανταποκριθούν τα μέλη του Συλλόγου.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ