Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν δύο άτομα το μεσημέρι της Δευτέρας, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην Κουντούρα του Δήμου Κανδάνου – Σελίνου, στα Χανιά.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του kriti360.gr, το μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα συγκρούστηκε με κλαρκ. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο άνδρες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται πως πρόκειται για το δεύτερο τροχαίο περιστατικό στην περιοχή μέσα σε διάστημα τριών ημερών. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, ένας νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του στην ευθεία της Κουντούρας και εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, έφερε ελαφρά τραύματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το απόγευμα του Σαββάτου έως και το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι της Τροχαίας στην περιοχή.