Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι (αδέρφια) που φέρονται ως τα πρόσωπα που διατηρούσαν ηγετική θέση. Η προφυλάκιση τους αφορά σε κατηγορίες που σχετίζονται με τη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε και ενεργοποιήθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, τα δύο αδέρφια αφέθηκαν αρχικά ελεύθεροι με τον περιοριστικο όρο της μη εξόδου από την χώρα, για τις κατηγορίες που αφορούσαν στην πρώτη δικογραφία, που σχετιζόταν με ναρκωτικά, όπλα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αμέσως, όμως, μετά την πρώτη απόφαση, η εισαγγελέας ζήτησε και συνελήφθησαν, σύμφωνα και με τους δικηγόρους τους Μαρία Παπαδάκη, Νίκο Κοτσαμπασάκη και Ραφαήλ Λακιωτάκη, για κατηγορίες που αφορούν στη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε και σχετίζεται με έκνομες πράξεις περί απόκτησης εκκλησιαστικής περιουσίας, εκβιασμούς και απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.