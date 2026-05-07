Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 24χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της παράνομης οπλοκατοχής, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 24χρονου και σε εξωτερικούς χώρους αυτής, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- πιστόλια,

-2- γεμιστήρες,

-40- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

-95- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

-12,5 γραμμάρια κοκαΐνη,

μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης,

ζυγαριά ακριβείας,

χρηματικό ποσό -2.150- ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες,

υλικά για τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών,

κινητό τηλέφωνο

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.