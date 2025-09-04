Μια απρόσμενη περιπέτεια εκτυλίχθηκε στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά, όταν άνδρας τουρίστας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και η συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης οδήγησαν στην ασφαλή μεταφορά του τραυματία, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η σχετική ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρει:

“Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε τραυματισμένο άνδρα από το φαράγγι Ίμπρου, στο δήμο Σφακίων Κρήτης, με τη μεταφορά του στην περιοχή Κομιτάδες όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν 14 πυροσβέστες από τις Π.Υ. Βρυσσών, Π.Κ. Ανώπολης καθώς και την 19η ΕΜΟΔΕ”.