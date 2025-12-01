Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην εκδήλωση για την Οδική Ασφάλεια που διοργάνωσε το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου – 27 υπερυψωμένες διαβάσεις, 35 συν 5 έξυπνες διαβάσεις, έργα οδοποιίας, Κανονιστική Πράξη για τομές, όριο ταχύτητας 30 χιλιομέτρων στην πόλη, κατασκευή πεζοδρομίων άνω των 14 χιλιομέτρων, ποδηλατόδρομοι άνω των 13 χιλιόμετρων, μεταξύ των πρωτοβουλιών του Δήμου Ηρακλείου για την οδική ασφάλεια.

Στην εκδήλωση για την Οδική Ασφάλεια που διοργάνωσε το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου και ο Διοικητής του Στέλιος Καρακούδης, συμμετείχε και τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνεχάρη τον Διοικητή της Τροχαίας Στέλιο Καρακούδη και τους συνεργάτες του για την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι η Οδική Ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Δήμο Ηρακλείου σε συνδυασμό με την προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι συνεργασίες και αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Δήμος, πρόταξε την Κανονιστική Πράξη για την αποκατάσταση δρόμων από τις εκσκαφές εταιριών, την μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα εντός αστικού ιστού, τα έργα οδοποιίας καθώς και τις υπερυψωμένες και έξυπνες διαβάσεις. Επίσης, μιλώντας για τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής με σκοπό την αλλαγή κουλτούρας στη μετακίνηση και την ενίσχυση της Βιώσιμης Κινητικότητας, ανέφερε την κατασκευή νέων πεζοδρομίων, τις ειδικές διαδρομές για ποδήλατα και τα έργα υποδομής.

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Ηρακλείου