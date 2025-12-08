Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Κρήτη, τόσο σε Ηράκλειο όσο και σε Χανιά όπου τραυματίστηκε ένας αστυνομικός κατά τη διάρκεια επεισοδίων, η διαδικασία ταυτοποίησης των ατόμων που συμμετείχαν νωρίτερα στα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ αγροτοκτηνοτρόφων και αστυνομικών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί αρκετά άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία και φέρεται ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών κ.ά.

Σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, νωρίτερα στο Ηράκλειο έγιναν δύο συλλήψεις ατόμων για παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων, καθώς είχαν μαζί τους αιχμηρό αντικείμενο. Ωστόσο, με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Την ίδια ώρα, οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου έχουν ξεκινήσει κανονικά, ωστόσο, οι διαμαρτυρόμενοι αποφάσισαν να κλείσουν και πάλι το αεροδρόμιο από τις έντεκα το βράδυ και μέχρι να λάβουν εκ νέου απόφαση για το τι θα πράξουν, αύριο το πρωί.

Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη του “Ν.Καζαντζάκη” οι περισσότερες πτήσεις καθυστέρησαν ενώ η απόφαση να εκτελούνται οι πτήσεις έως τις 11:00 το βράδυ θα βοηθήσει να εκτονωθεί η κατάσταση με τους επιβάτες που αναμένουν στο αεροδρόμιο.

Στα Χανιά

Άνοιξαν το αεροδρόμιο Χανίων οι αγρότες και κτηνοτρόφοι για να μπορέσουν να περάσουν επιβάτες πτήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται εκ νέου, χωρίς καθυστερήσεις.

Αυτή την ώρα οι διαμαρτυρόμενοι βρίσκονται εντός του Αερολιμένα και πραγματοποιούν σύσκεψη για να ορίσουν και να αποφασίσουν τις επόμενες ενέργειές τους.

Το σίγουρο, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων κ. Βερικάκης, είναι ότι θα παραμείνουν στο αεροδρόμιο μέχρι τις 7:00 το πρωί και από κει και πέρα θα γίνει ό,τι αποφασίσουν κατά τη σύσκεψή τους.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η συλλογή στοιχείων από την Αστυνομική Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, ώστε να υπάρξει ταυτοποίηση ατόμων που λειτούργησαν «με έκνομες ενέργειες κατά τη σημερινή πορεία διαμαρτυρίας αγροτών και κτηνοτρόφων στο αεροδρόμιο Χανίων».

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ταυτοποίηση γίνεται, ώστε «να σχηματιστεί δικογραφία και να ασκηθούν διώξεις για τις έκνομες ενέργειες που αφορούν σε φθορές ξένης ιδιοκτησίας, παρακώλυση συγκοινωνιών και όσα άλλα προκύψουν από την εξέταση των δεδομένων και στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές».

Στα επεισόδια τραυματίστηκε ελαφριά αστυνομικός των ΜΑΤ, ο οποίος «μετέβη στο νοσοκομείο Χανίων, του παρασχέθηκαν ιατρικές υπηρεσίες» και, σύμφωνα με την ενημέρωση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο.