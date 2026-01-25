Κατά τη Γενική Συνέλευση και την κοπή της αγιοβασιλόπιτας της 25ης Ιανουαρίου 2026, ο Σύλλογος Φροντίδας Μητρότητας «Παναγία η Παντάνασσα» παρουσίασε όχι αριθμούς, αλλά 350 πραγματικές ιστορίες ανθρώπινου πόνου και αξιοπρέπειας. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Δημήτριος Μετοχιανάκης, ήταν αποκαλυπτικός. Μέσα σε ένα χρόνο, τόσες οικογένειες στράφηκαν στον Σύλλογο επειδή το κράτος δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες τους. Ο Σύλλογος παρενέβη ουσιαστικά, πληρώνοντας ενοίκια, λογαριασμούς, φάρμακα και προσφέροντας τρόφιμα, είδη υγιεινής και βρεφικό εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο, λειτούργησε ως άτυπος, αλλά αποτελεσματικός μηχανισμός κοινωνικής ασφάλειας, καλύπτοντας κενά που άφηνε η κρατική μέριμνα.

Ο π. Γεώργιος Τζάβλας, με λόγο μεστό και συγκινητικό, έθεσε το ζήτημα στη σωστή του βάση. «Είμαστε εδώ για να πούμε στη μητέρα: μη στενοχωριέσαι, είμαστε εδώ για να σου δώσουμε τις πρώτες βοήθειες», ανέφερε. Στην Ελλάδα του 2026, όπου η υπογεννητικότητα έχει λάβει διαστάσεις εθνικής απειλής, ο Σύλλογος «Παντάνασσα» κάνει αυτό που η πολιτεία υπόσχεται στα προεκλογικά της φυλλάδια αλλά σπάνια υλοποιεί.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ