Η τουριστική βιομηχανία της Κρήτης, η ατμομηχανή της τοπικής οικονομίας, βρίσκεται για άλλη μια χρονιά αντιμέτωπη με το δυσεπίλυτο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού. Καθώς οι προετοιμασίες για τη νέα σεζόν εντείνονται, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΟΔΙΞ), κ. Γιώργος Πελεκανάκης, ανοίγει τα χαρτιά του στο ρεπορτάζ μας, αναλύοντας μια στρατηγική που συνδυάζει την αναβάθμιση του εγχώριου δυναμικού με τη στοχευμένη μετάκληση εργαζομένων από το εξωτερικό.

Παράλληλα με την προσπάθεια ενίσχυσης του εγχώριου στοιχείου, η μετάκληση εργαζομένων από τρίτες χώρες αποτελεί πλέον αναγκαιότητα. Η συμφωνία με τις Φιλιππίνες φαίνεται να αποδίδει καρπούς, με την Κρήτη να αναμένεται να απορροφήσει περίπου 4.000 άτομα.

Ο κ. Πελεκανάκης ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για «φθηνά εργατικά χέρια». Οι εργαζόμενοι αυτοί υπάγονται πλήρως στις εγχώριες συλλογικές συμβάσεις, λαμβάνουν κανονικά ένσημα (ΙΚΑ) και απολαμβάνουν όλα τα νόμιμα δικαιώματα. «Υπάρχει μια επίσημη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Φιλιππίνων για την έλευση χιλιάδων εργαζομένων, η οποία στην Κρήτη αναμένεται να καλύψει σχεδόν όλο το κενό, με περίπου 4.000 άτομα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν πρόκειται για φθηνό εργατικό δυναμικό. Οι άνθρωποι αυτοί αμείβονται με τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν για τους Έλληνες, έχουν πλήρη ασφάλιση ΙΚΑ και όλα τα νόμιμα δικαιώματα. Η επιτυχία του προγράμματος οφείλεται στο ότι όσοι ξενοδόχοι τους απασχόλησαν πέρυσι έμειναν κατενθουσιασμένοι από το ήθος και την απόδοσή τους», αναφέρει.

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά αυστηρή, καθώς η κυβέρνηση των Φιλιππίνων ελέγχει μέχρι και τις συνθήκες διαβίωσης μέσω στίγματος τοποθεσίας (GPS) και φωτογραφικού υλικού των δωματίων διαμονής. «Η διαδικασία είναι εξαιρετικά αυστηρή και ελέγχεται πλήρως από το κράτος των Φιλιππίνων. Για να δοθεί έγκριση, τα ξενοδοχεία οφείλουμε να στείλουμε φωτογραφίες των δωματίων διαμονής, το στίγμα (GPS) της τοποθεσίας και λεπτομέρειες για τις παροχές. Οι εργαζόμενοι έρχονται με πενταετή άδεια και μπορούν να απασχοληθούν ακόμα και για 12 μήνες αν χρειαστεί. Είναι μια λύση νομιμότατη που δίνει ανάσα στον κλάδο, αρκεί οι συνάδελφοι να προσέχουν τους επιτήδειους και τις “μαϊμού” προσφορές που υπόσχονται δήθεν δωρεάν μεσολαβήσεις. Το σύστημα αυτό δουλεύει με πλήρη εποπτεία από την κυβέρνηση των Φιλιππίνων και με επίσημο τρόπο», δηλώνει ο πρόεδρος των Διευθυντών Ξενοδοχείων.

Οι ειδικότητες που θα καλυφθούν αφορούν κυρίως τις καμαριέρες, την καθαριότητα και το βοηθητικό προσωπικό κουζίνας, τομείς όπου η έλλειψη είναι κραυγαλέα.

Η καθυστέρηση στην καταβολή του επιδόματος ανεργίας

Την ίδια ώρα, η δυσαρέσκεια των Ελλήνων εργαζομένων εντείνεται λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές των επιδομάτων ανεργίας από το κράτος. Αυτή η δυσλειτουργία λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας για πολλούς να παραμείνουν στον κλάδο, στρέφοντάς τους σε άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις και βαθαίνοντας την κρίση στην τουριστική αγορά εργασίας.

Η επόμενη μέρα του κρητικού τουρισμού απαιτεί ταχύτητα, διαφάνεια και, πάνω από όλα, επένδυση στον άνθρωπο, είτε αυτός είναι ο Έλληνας που χρειάζεται στήριξη και γνώση, είτε ο μετανάστης εργάτης που έρχεται να καλύψει με αξιοπρέπεια τα κενά της παραγωγής.

Το Ταμείο ανεργίας ως εργαλείο κατάρτισης

Η ΑΝΑΤΟΛΗ μέσα από τη στήλη «Ιχνηλασίες» έχει καταθέσει μια πρόταση σύμφωνα με την οποία, στην κορυφή της ατζέντας για το θέμα των εργαζομένων στον τουρισμό θα πρέπει να βρεθεί η ριζική αναθεώρηση του καθεστώτος επιδότησης των εποχιακά εργαζομένων. Ουσιαστικά προτείναμε μια συγκεκριμένη και ρεαλιστική πρόταση: την επέκταση του ταμείου ανεργίας στους πέντε μήνες, αλλά με έναν όρο: Να διαμορφώνεται κατ’ έτος ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης των εργαζομένων.

«Στόχος μας δεν είναι η απλή επιδοματική πολιτική, αλλά η δημιουργία πιστοποιημένων στελεχών», επισημαίνει ο Γιώργος Πελεκανάκης που υιοθετεί την πρόταση αυτή, θεωρώντας πως μπορεί να βοηθήσει. Σήμερα, το χάσμα είναι εμφανές: υπάρχει πληθώρα ανειδίκευτου προσωπικού που συχνά προβάλλει υψηλές οικονομικές απαιτήσεις χωρίς να διαθέτει τις ανάλογες γνώσεις, αναγκάζοντας τους ξενοδοχειακούς ομίλους να επωμίζονται μόνοι τους το δυσβάσταχτο κόστος της εκπαίδευσης μέσω ιδιωτών εισηγητών.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ