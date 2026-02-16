Ως πρώην πρόεδρος της ΔΕΠ και πρώην Αντιδήμαρχος αρμόδιος για τους παιδικούς σταθμούς, δεν μπορώ να παραμείνω σιωπηλός απέναντι σε όσα ακούγονται.

Η Περιφέρεια Κρήτης, ως αρμόδιο θεσμικό όργανο για την ενημέρωση των πολιτών, εξέδωσε επίσημο Δελτίο Τύπου με οδηγίες προστασίας.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, σε διαρκή εγρήγορση, παρακολουθούσε τις επίσημες ωριαίες μετρήσεις.

Οι μετρήσεις προσέγγισαν τα 380 μg/m³ στις 17:00, 19:00, 20:00 και 21:00, με πρόβλεψη συνέχισης του φαινομένου.

Η εγκύκλιος του Υπουργείο Υγείας είναι σαφής.

Η απόφαση που ελήφθη δεν ήταν υπερβολή. Ήταν υποχρέωση.

Στα σχολεία, η παρουσία είναι υποχρεωτική.

Η συμμετοχή σε εκδήλωση αποτελεί προσωπική επιλογή.

Σχολείο: Συλλογική και θεσμική ευθύνη.

Εκδήλωση: ατομική κρίση.

Όποιος θεωρεί ότι τα σχολεία έπρεπε να λειτουργήσουν με τέτοιες τιμές ρύπανσης, ας το πει ξεκάθαρα.

Και ας αναλάβει την ευθύνη.

Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν είναι πεδίο μικροπολιτικής.

Είναι ζήτημα ευθύνης, σοβαρότητας και σεβασμού προς την κοινωνία.

Αντώνης Μαυρής