Άγιος Νικόλαος 1975. Στο δρόμο για την Παναγία Κερά. Βουβό φιλμ super 8 mm. από το Αρχείο Ν. Αθανασόγλου.

Το ιστορικό μοναστήρι Παναγία Κερά στην Κριτσά, είναι ένα από τα σημαντικότερα μοναστηριακά συγκροτήματα της Κρήτης.

Φτάνοντας στο χωριό βλέπουμε μια ηλικιωμένη γυναίκα με μαύρη μαντήλα, ένα γαϊδουράκι με αναβάτη, ένα παλιό φορτηγό, ένα μικρό κοπάδι από γαϊδουράκια φορτωμένα.

Σ΄έναν τοίχο γραμμένο το σύνθημα «Έξω οι Αμερικάνοι», κάτω από την οδική ταμπέλα Παναγία Κερά, γραμμένο το σύνθημα «Έξω από το ΝΑΤΟ», δίπλα ένα προσκυνητάρι – εκκλησάκι δρόμου.

Στη συνέχεια βρισκόμαστε σ΄ένα χωράφι, όπου μια αγρότισσα τινάζει το κομμένο σιτάρι για να ξεχωρίσει ο καρπός απ’ τα καλάμια και τα σκουπίδια.