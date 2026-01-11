ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΤΗΣ Ε.Μ.Υ./ΕΜΚ 11-01-2026/0400 UTC ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ 043 ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ:
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 11/16 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ 8 Η 9
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 11/16 UTC
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 11/10 UTC ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8
ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 11/16 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.10 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 11/10 UTC ΔΥΤΙΚΟΙ 8
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 11/16 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 11/10 UTC ΔΥΤΙΚΟΙ