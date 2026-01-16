Η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους στην Ελλάδα φαίνεται να αποκτά χαρακτηριστικά κανονικότητας, με τα νεότερα στοιχεία να προκαλούν έντονο προβληματισμό. Τα δεδομένα της πανελλαδικής έρευνας ESPAD του 2024 αποτυπώνουν μια πραγματικότητα. Αν και η συνολική κατανάλωση αλκοόλ στους 16χρονους εμφανίζεται μειωμένη σε σύγκριση με παλαιότερα χρόνια, η υπερβολική χρήση παραμένει σταθερή και σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Το αλκοόλ εξακολουθεί να είναι εύκολα προσβάσιμο, ενώ η κοινωνική ανοχή γύρω από τη χρήση του από ανηλίκους παραμένει έντονη.

Στην Κρήτη, το πρόβλημα φαίνεται να είναι πιο οξυμένο, σε σχέση με τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Το 2024, το 94% των 16χρονων δηλώνει ότι μπορεί να προμηθευτεί αλκοόλ χωρίς δυσκολία, ποσοστό αυξημένο σε σύγκριση με το 2019. Όλο και πιο συχνά είναι τα περιστατικά ανηλίκων που καταλήγουν σε νοσοκομεία μετά από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ!

ΛΕΩΝ.Κ.