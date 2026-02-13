Το Τριώδιο άνοιξε και μαζί του πλήθος καρναβαλικών δράσεων έρχονται για να μας διασκεδάσουν. Οι διοργανωτές αυτές τις ημέρες πραγματοποιούν τις τελευταίες οργανωτικές συναντήσεις για να ρυθμίσουν τις επιμέρους λεπτομέρειες. Η κ. Γεωργία Πολυχρονάκη μας βάζει στο κλίμα των ημερών αποτυπώνοντας τις συμμετοχές, τις εκδηλώσεις και όλα όσα πρόκειται να συμβούν το προσεχές διάστημα.

Ανέφερε ότι πέρα από τις διοργανώσεις που έχει αποκλειστικά ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχουν προγραμματιστεί και πολλές συνδιοργανώσεις με συλλόγους των χωριών. Πρόσθεσε ότι φέτος έχουν ετοιμάσει ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα με εκδηλώσεις που καλύπτουν τόσο τους μικρότερους, όσο και τους μεγαλύτερους σε ηλικία ενώ απεύθυνε κάλεσμα σε όλους τους δημότες αλλά και στους επισκέπτες να έρθουν στην περιοχή και να μπουν στο αποκριάτικο κλίμα του Δήμου.

ΤΤην Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και ώρα 16:00 θα λάβει χώρα η Νεαπολίτικη Αποκριά. Η κ. Πολυχρονάκη ενημέρωσε ότι το πρόγραμμα της Κυριακής θα είναι πλούσιο με αποκορύφωμα την μεγάλη συναυλία των GadjoDilo. Το πρόγραμμα θα ενισχύουν η ομάδα κρουστών VAMOS, ενώ θα υπάρχουν ξυλοπόδαροι, φουσκωτά, μεγαλοφιγούρες και φυσικά dj.

Το Καρναβάλι στον Άγιο Νικόλαο

Αρχικά το ευχάριστο γεγονός που αποκάλυψε η Αντιδήμαρχος είναι ότι δέχονται πολλά τηλέφωνα από πολίτες του Ηρακλείου, που επιθυμούν να έρθουν στον Άγιο Νικόλαο στις 22 Φεβρουαρίου και να πάρουν μέρος σε ομάδες για το καρναβάλι. Ζητούν λοιπόν να μάθουν πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και τις ομάδες συμμετοχής.

Την ρωτήσαμε εάν ενέπνευσε το κοινό περισσότερο το γεγονός ότι επιλέχθηκε το θέμα να είναι ελεύθερο. Μας απάντησε πως θεωρεί ότι όταν υπάρχει η διάθεση της συμμετοχής και της διασκέδασης είτε βρίσκεται κανείς εντός συγκεκριμένου πλαισίου είτε όχι η διάθεση παραμένει η ίδια. Ανέφερε ότι ακόμη και θέμα να υπήρχε οι ιδέες του κόσμου θα ήταν ευφάνταστες, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Πρόσθεσε ότι αυτό που πρωταγωνιστεί είναι κυρίως το κλίμα της εκδήλωσης και όχι τόσο το θέμα.

Για τα θέματα που επέλεξαν οι ομάδες σημείωσε ότι το καρναβάλι θα έχει μεταξύ άλλων πολιτική σάτιρα, αστέρια, φαντάσματα, πρόβατα, ζεστά ψώνια, pajamaparty, αλλά και πολλά ακόμη.

Οι ομάδες που μέχρι στιγμής είχαν δηλώσει συμμετοχή ήταν 13 και μερικές ακόμη σε αναμονή.

Η κ. Πολυχρονάκη ενημέρωσε ότι υπάρχει ικανοποίηση από τις συμμετοχές και ότι σε όλο τον Δήμο Αγίου Νικολάου θα υπάρχει πάρα πολλή ζωντάνια. Στάθηκε στη διάθεση όλων των πολιτών και αναφέρθηκε στην άψογη συνεργασία με τους ανθρώπους των συλλόγων. Επεσήμανε ότι υπάρχει ζωντάνια και όρεξη για να δημιουργήσουν.

Παρέλαση των κλόουν

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 19:30, θα γίνει η παρέλαση των κλόουν στον Άγιο Νικόλαο. Όπως ενημέρωσε η Αντιδήμαρχος θα ξεκινήσουν από την κεντρική πλατεία, θα προπορεύεται η ομάδα κρουστών VAMOS και θα ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδρομή εντός πόλεως. Η κατάληξη θα είναι στον πεζόδρομο όπου θα απολαύσουμε την Δημοτική Φιλαρμονική Αγίου Νικολάου, που δεν θα παίξει εμβατήρια, αλλά θα κάνει ένα αποκριάτικο popmash-up. Αμέσως μετά θα απολαύσουμε το μουσικό συγκρότημα Varviton του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου, ενώ θα ακολουθήσει party με Dj στον πεζόδρομο.

Παιδικό κυνήγι Θησαυρού στην Κριτσά

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 10:30, θα πραγματοποιηθεί ένα ξεχωριστό κυνήγι θησαυρού στην κάτω πλατεία τις Κριτσάς. Αναμένεται να κερδίσει το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

Νταξ Ducks Party

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 11:00-14:00, θα λάβει χώρα το καρναβαλικό παιδικό πάρτυ Νταξ Ducks party με ανιματέρ αλλά και κεράσματα. Φυσικά όλη η εκδήλωση αυτή θα συνοδεύεται και από μουσική με dj.

Καρναβαλική απόβαση στην Ελούντα

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 18:00 προγραμματίζεται η καρναβαλική απόβαση στην κεντρική πλατεία Ελούντας, των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο καρναβάλι της Κυριακής με καρναβαλικές μουσικές από dj.

Μεγάλη καρναβαλική παρέλαση

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 16:00 θα ξεκινήσει η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση του Αγίου Νικολάου, που περιμένουμε όλοι με μεγάλη ανυπομονησία. Ο τερματισμός θα είναι στη λίμνη όπου εκτός από dj θα έχουμε την χαρά να απολαύσουμε την συναυλία των Hermaphrodite’s child.

Χοροστάσι

Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί το γνωστό σε όλους Χοροστάσι στην κάτω πλατεία Κριτσάς. Θα γίνει βράβευση των καλύτερων αυτοσχέδιων στολών. Μουσικά θα μας συντροφεύσει το συγκρότημα του Ζαχαρία Επιτροπάκη.

Την Καθαρά Δευτέρα

Οι εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας είναι αρκετές. Στο λιμάνι του Σισίου και ώρα 12 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκδήλωση με τίτλο «Φασολάδα στο λιμάνι, που ο νους σου δεν το βάνει» η οποία θα πλαισιωθεί από τον Κωστή Βλάση και το συγκρότημά του.

Την ίδια ώρα στις Πινές θα γιορτάσουν τα κούλουμα με φασολάδα, λαγανά και νηστίσιμα δωρεάν για το κοινό.

Στις 13:00, στα Έξω Λακώνια, θα λάβει χώρα μια εκδήλωση για τα κούλουμα που θα περιλαμβάνει κρητική μουσική με το συγκρότημα του Χρύσανθου Μακράκη, τα Αγαπωκύματα, αλλά και πολύ αποκριάτικη διάθεση.

Η Αντιδήμαρχος σχολίασε ότι έχει δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που σε ορισμένες περιπτώσεις συνδυάζεται και με τριήμερα καθώς οι εκδηλώσεις είναι συνεχόμενες, γεγονός που ευνοεί ώστε να έρθει περισσότερος κόσμος στην περιοχή, αλλά και να μείνει σε αυτήν. Ολοκληρώνοντας, σημείωσε ότι η πρόσκληση είναι ανοικτή προς όλους και καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να συμβάλουν στη γιορτινή ατμόσφαιρα.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ