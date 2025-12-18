Ο Σύλλογος Φροντίδας Μητρότητας “Παναγία η Παντάνασσα”, διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ από Τρίτη 16 έως και Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025,με στόχο την ενημέρωση και οικονομική ενίσχυση του συλλόγου μας.

Σας περιμένουμε στην πλατεία Αγ.Νικολάου από 10 πμ έως 16:00 μ.μ, να αγοράσετε χειροποίητες χριστουγεννιάτικες κατασκευές προσφορά των εθελοντών μας.

Ευχόμαστε χαρούμενες γιορτές και η “Παναγία η Παντάνασσα ” να σας προστατεύει.

Χρόνια πολλά.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δημήτριος Μετοχιανάκης

Η Γεν.Γραμματέας Μαρία Μαρκάκη-Φαζού