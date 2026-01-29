Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών του Γυμνασίου Κριτσάς συγχαίρουν όλα τα παιδιά που πήραν μέρος στο μαθηματικό διαγωνισμό «Κωνσταντίνος Δασκαλάκης» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (παράρτημα Λασιθίου) για την προσπάθεια και το ενδιαφέρον τους για τα Μαθηματικά.

Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στον μαθητή μας Στυλιανό Βάρδα για τη διάκρισή του στον διαγωνισμό, η οποία αποτελεί σημαντική επιβράβευση της συνέπειας και της συστηματικής του προσπάθειας και τιμά τόσο τον ίδιο όσο και το σχολείο μας.