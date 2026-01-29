Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι δύο μαθητές της Α’ τάξης του σχολείου μας διακρίθηκαν στον Μαθηματικό Διαγωνισμό “Κωνσταντίνος Δασκαλακης” της ΕΜΕ Λασιθίου!
Ο Ζαχαριουδάκης Άγγελος και ο Πυτικακάκης Αναστάσιος ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους, αποδεικνύοντας το υψηλό τους επίπεδο, τη μεθοδικότητα και την αγάπη τους για τα μαθηματικά.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και ιδιαίτερα στον Άγγελο και τον Αναστάση για τη σημαντική αυτή επιτυχία, καθώς και στους εκπαιδευτικούς που τους στήριξαν στην προσπάθειά τους. Τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον!
Γυμνάσιο Νεάπολης Λασιθίου