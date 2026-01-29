Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι δύο μαθητές της Α’ τάξης του σχολείου μας διακρίθηκαν στον Μαθηματικό Διαγωνισμό “Κωνσταντίνος Δασκαλακης” της ΕΜΕ Λασιθίου!

Ο Ζαχαριουδάκης Άγγελος και ο Πυτικακάκης Αναστάσιος ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους, αποδεικνύοντας το υψηλό τους επίπεδο, τη μεθοδικότητα και την αγάπη τους για τα μαθηματικά.