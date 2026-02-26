Στο πλαίσιο της Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2026, το σχολείο μας συμμετείχε στον διαγωνισμό «Πιάσε τη Σημαία (Capture the Flag)», μια σημαντική εκπαιδευτική δράση με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την Κυβερνοασφάλεια και τις επαγγελματικές προοπτικές που αυτή προσφέρει. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και εντάσσεται στις δράσεις εορτασμού της ημέρας, η οποία προωθεί την ασφαλέστερη και πιο υπεύθυνη χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών, ιδιαίτερα από παιδιά και νέους σε όλο τον κόσμο.

Στην εποχή της πληροφορίας, όπου οργανισμοί και κράτη αποθηκεύουν και διαχειρίζονται κρίσιμα δεδομένα στα πληροφοριακά τους συστήματα, η ασφάλεια δικτύων και συστημάτων αποτελεί ένα απολύτως αναγκαίο και διαρκώς αναπτυσσόμενο επαγγελματικό πεδίο. Παρότι η σημασία του είναι καθοριστική, ο συγκεκριμένος επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι ακόμη ευρέως γνωστός. Μέσα από τον διαγωνισμό, οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν τομέα που βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας και προσφέρει σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές.

Οι βασικοί στόχοι της συμμετοχής ήταν οι μαθητές/τριες:

Να ενημερωθούν για την ασφάλεια δικτύων και το Ηθικό Hacking.

Να αναγνωρίσουν τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.

Να γνωρίσουν τις επαγγελματικές δυνατότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Να αναπτύξουν ενεργή και υπεύθυνη στάση απέναντι σε ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας.

Να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη κατά τη χρήση του διαδικτύου.

Να κατανοήσουν, μέσα από βιωματικό τρόπο, τι σημαίνουν τα κενά ασφάλειας σε ένα σύστημα.

Παρά τις αυξημένες απαιτήσεις του διαγωνισμού, συμμετείχαν 32 μαθητές και μαθήτριες από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία. Ξεχώρισε για την πολύ καλή της βαθμολογία η ομάδα των μαθητών της Β΄ Τάξης, Κορδονούρη Γεώργιου και Αστρουλάκη Έλσας.

Υπεύθυνοι καθηγητές της δράσης ήταν η κα Γαλανάκη και ο κ. Κοκολάκης, στους οποίους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για την καθοδήγηση και τη στήριξή τους.