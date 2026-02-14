Ο σύλλογος εργαζομένων ΓΝΑΝ διοργανώνει μια υπέροχη ημερήσια εκδρομή για τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου την Κυριακή 1 Μαρτίου, με προορισμό την ενδοχώρα του Ρεθύμνου.

Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι το παρακάτω:

Αναχώρηση στις 8 το πρωί από κόμβο Ξηροκάμπου. Υπάρχει δυνατότητα να μπουν άτομα και από άλλα σημεία της διαδρομής (π. Νεάπολη, Μάλια κλπ). Αγία Πελαγία για σύντομη στάση.

Επίσκεψη στο χωριό Μαργαρίτες: Καφεδάκι στο γραφικό χωριό, επίσκεψη στη Μονή Σωτήρα Χριστού (15ου αι.), επαφή με την τοπική κεραμική τέχνη

Ιστορική Μονή Αρκαδίου: Επίσκεψη στο πιο ιστορικό μοναστήρι της Κρήτης, λίκνο της ελευθερίας του νησιού.

Φαγητό με παραδοσιακό γλέντι στο χωριό Σωματάς (Ταβέρνα Χατζησπύρου) με ζωντανή μουσική, χορό και πλούσιο κρητικό μενού (διαθέσιμο και νηστίσιμο).

Ρέθυμνο: Απογευματινή βόλτα στα σοκάκια της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου

Τιμή συμμετοχής: Για τα μέλη του σωματείου: 20€ Για τους/τις συζύγους και τα παιδιά των μελών του συλλόγου: 20€ Για τους υπόλοιπους: 30 € Στην τιμή περιλαμβάνονται Μεταφορά με κλιματιζόμενο πούλμαν. Πλήρες μενού στην ταβέρνα του Χατζησπύρου με ζωντανή μουσική. Το μενού περιλαμβάνει: Σαλάτα, τζατζίκι, χορτόπιτακια, λαχανοντολμάδες, ντάκο, πιλάφι με βραστό κρέας, χοιρινό στο φούρνο, φρούτο, λουκουμάδες, αναψυκτικό, νερό, κρασί – υπάρχει δυνατότητα για νηστίσιμο μενού με σουπιές ή μακαρονάδα με θαλασσινά αρκεί να δηλωθεί με τη τη συμμετοχή στην εκδρομή).