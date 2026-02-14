Ο σύλλογος εργαζομένων ΓΝΑΝ διοργανώνει μια υπέροχη ημερήσια εκδρομή για τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου την Κυριακή 1 Μαρτίου, με προορισμό την ενδοχώρα του Ρεθύμνου.
Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι το παρακάτω:
Αναχώρηση στις 8 το πρωί από κόμβο Ξηροκάμπου. Υπάρχει δυνατότητα να μπουν άτομα και από άλλα σημεία της διαδρομής (π. Νεάπολη, Μάλια κλπ).
- Αγία Πελαγία για σύντομη στάση.
- Επίσκεψη στο χωριό Μαργαρίτες: Καφεδάκι στο γραφικό χωριό, επίσκεψη στη Μονή Σωτήρα Χριστού (15ου αι.), επαφή με την τοπική κεραμική τέχνη
- Ιστορική Μονή Αρκαδίου: Επίσκεψη στο πιο ιστορικό μοναστήρι της Κρήτης, λίκνο της ελευθερίας του νησιού.
- Φαγητό με παραδοσιακό γλέντι στο χωριό Σωματάς (Ταβέρνα Χατζησπύρου) με ζωντανή μουσική, χορό και πλούσιο κρητικό μενού (διαθέσιμο και νηστίσιμο).
- Ρέθυμνο: Απογευματινή βόλτα στα σοκάκια της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου
Τιμή συμμετοχής:
Για τα μέλη του σωματείου: 20€
Για τους/τις συζύγους και τα παιδιά των μελών του συλλόγου: 20€
Για τους υπόλοιπους: 30 €
Στην τιμή περιλαμβάνονται
Μεταφορά με κλιματιζόμενο πούλμαν.
Πλήρες μενού στην ταβέρνα του Χατζησπύρου με ζωντανή μουσική. Το μενού περιλαμβάνει: Σαλάτα, τζατζίκι, χορτόπιτακια, λαχανοντολμάδες, ντάκο, πιλάφι με βραστό κρέας, χοιρινό στο φούρνο, φρούτο, λουκουμάδες, αναψυκτικό, νερό, κρασί – υπάρχει δυνατότητα για νηστίσιμο μενού με σουπιές ή μακαρονάδα με θαλασσινά αρκεί να δηλωθεί με τη τη συμμετοχή στην εκδρομή).
Δηλώσεις συμμετοχής έως τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στη γραμματέα του ΔΣ του συλλόγου Κατερίνα Ναλμπάντη (τηλέφωνο 6972920922)