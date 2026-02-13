Ομόφωνα ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του 2026 του Δήμου στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου. Είναι η πρώτη χρονιά που εφαρμόζεται το Π.Δ. 54/2018 φέρνοντας ουσιώδεις διαφορές στον τρόπο σύνταξης του Προϋπολογισμού. Την παρουσίαση του σχεδίου του Προϋπολογισμού, εξηγώντας και τις μεταβολές εισαγωγής του νέου θεσμικού πλαισίου, συμβατού με τα ευρωπαϊκά λογιστικά πρότυπα, έκαναν τα στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας Εμμ. Λογκάκης, Κων. Κουκούλας και Μαρία Καπαράκη.

Ο κ. Κουκούλας χαρακτήρισε τη διαδικασία σύνταξης του νέου Προϋπολογισμού «δύσκολη και επίπονη», απαιτούσε μεγάλη προσπάθεια και συμμετοχή από όλους. Η εταιρεία με την οποία συνεργάστηκε η Οικονομική Υπηρεσία αντί αμοιβής 30.000 για τη σύνταξη του νέου Προϋπολογισμού βοήθησε ουσιαστικά στο κομμάτι των ελέγχων. Την κύρια δουλειά την εκτέλεσε το προσωπικό της υπηρεσίας, είπε ο κ. Κουκούλας.

Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι βασικός στόχος ήταν η προσαρμογή και παροχή τεχνογνωσίας στο νέο πλαίσιο και όχι τόσο στην επιτάχυνση ολοκλήρωσης της σύνταξης του Προϋπολογισμού. Την επόμενη χρονιά, με την αποκτηθείσα εμπειρία, στόχος είναι να καταρτιστεί και συντομότερα, τόνισε.

Για την αλλαγή

Η παρούσα αλλαγή σε εφαρμογή του Π.Δ.54 οδηγεί σε ριζική αναμόρφωση των Λογαριασμών στους Δήμους και γενικά στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Έρχεται να εφαρμοστεί 7 χρόνια μετά, όταν πια δεν γινόταν διαφορετικά, ώστε να μπορούν να εκταμιευτούν κάποια κονδύλια και αναγκαστικά εφαρμόζεται, τόνισε.

Το εγχείρημα ήταν ακόμη πιο δύσκολο, όταν η σχετική εγκύκλιος δημοσιεύτηκε τον περασμένο Ιούλιο για τη συσχέτιση των παλιών (ΚΑΕ) με τους νέους Λογαριασμούς (ΑΛΕ- Αναλυτικός Αριθμός Εσόδων και Αντίστοιχα Αναλυτικός Αριθμός Εξόδων), που επέφερε τεράστιο φόρτο εργασίας τόσο στις μηχανογραφικές εταιρείες που δικαιολογημένα καθυστέρησαν πολύ να προσαρμόσουν τα συστήματά τους.

Το σχέδιο

Παρουσιάζοντας το σχέδιο του Προϋπολογισμού ο κ. Κουκούλας ευχαρίστησε για τη συνεργασία την Μαρία Καπαράκη. Χαρακτήρισε το Σχέδιο του Προϋπολογισμού «λειτουργικό και ότι θα βοηθήσει την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου να επιτύχει μια ομαλή μετάβαση, επιμένοντας σε περαιτέρω αναπτύξεις αν και πιο επίπονες για την Υπηρεσία. Το σχέδιο παρέχει μια πιο ιδιαίτερη πληροφόρηση στην Οικονομική Υπηρεσία και γενικά στη Διοίκηση του Δήμου, στο Δημοτικό Συμβούλιο κλπ. δημοτικούς παράγοντες, για να χειριστούν ανάλογα τα διάφορα θέματα.

Το ύψος του Προϋπολογισμού του 2026 ως προς τα Έξοδα ανέρχεται σε 43.634.590 ευρώ και ως προς τα Έσοδα προβλέπει εισπράξεις 29.466.855 ευρώ.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Κουκούλας, το υπόλοιπο που προκύπτει μεταξύ εσόδων και εξόδων θα καλυφθεί από το ιδιαίτερα μεγάλο, όπως είπε, Χρηματικό Υπόλοιπο που διαθέτει ο Δήμος 14.167.734 ευρώ. Εξήγησε ότι για πρώτη φορά φέτος, το Χρηματικό Υπόλοιπο δεν εντάσσεται μέσα στον Προϋπολογισμό, για να συμμετέχει στον ισοσκελισμό του Προϋπολογισμού. Για Πάγια προβλέπονται περί τα 10 εκατομμύρια είτε για μηχανήματα, εξοπλισμό, προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας – ηλεκτρονικές πλατφόρμες και έργα παγίων (όχι συντηρήσεων) ύψους περίπου 7 εκατομμύρια που περιλαμβάνει το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνα κλπ. 1,3 εκατομμύρια, για καύσιμα 800.000 ευρώ, για μισθοδοσίες περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Αναλώσιμα προβλέπονται 2.879.300 ευρώ. Για Μεταφορές και Επικοινωνίες 575.800. Για ύδρευση, ενέργεια και καθαριότητα 2.777.800. Για ασφάλιστρα 20.000. Για μισθώματα κτιρίων και υποδομών 344.300. Στις 392.000 οι αμοιβές αιρετών οργάνων. Προβλέπεται επίσης μια αύξηση εσόδων της τάξης του 1.000.000 ευρώ. Στις 770.000 ανέρχεται η απόδοση εισφορών και τελών για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Από τα ληξιπρόθεσμα προς είσπραξη έσοδα του Δήμου, εισπράχθηκαν 804.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 11%.

Όσο πιο σύντομα

Ο Δήμαρχος Μαν. Μενεγάκης σημείωσε ότι ενώ πέρυσι ο Δήμος είχε καθυστερήσει στη σύνταξη και ψήφιση του Προϋπολογισμού, φέτος δεδομένων των προσαρμογών στα νέα λογιστικά πρότυπα, ο Δήμος εγκαίρως ολοκλήρωσε τη σύνταξη και ψήφιση του Προϋπολογισμού. Ευχαρίστησε τους υπαλλήλους όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, σημειώνοντας ότι τα επόμενα χρόνια θα επιδιωχθεί η σύνταξη ακόμη πιο σύντομα. Ευχήθηκε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να τον εγκρίνει όσο πιο σύντομα γίνεται ώστε να ξεκινήσει και η εφαρμογή του.

Η μειοψηφία

– Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θωμάς Χαριτάκης είπε ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα αναπτυξιακός, γιατί δεν αποτυπώνει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ή πρωτοβουλίες για ενίσχυση της ανάπτυξης του τόπου μας. Επεσήμανε επίσης ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ εσόδων- εξόδων με το ισοζύγιο να γέρνει πολύ προς τα έξοδα, «τρώγοντας» το σύνολο του Χρηματικού Υπολοίπου των 14 εκατομμυρίων την τρέχουσα χρονιά. Μπορεί να είναι συνήθης πρακτική, το ποσό όμως είναι μεγάλο και αυτό το στοιχείο απαιτεί προσοχή στη διαχείριση ώστε να μην αντιμετωπίσει ο Δήμος πρόβλημα στο μέλλον.

Ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα «κουβαλά» έργα και δράσεις από την προηγούμενη δημοτική περίοδο που πρέπει να γίνει σεβαστό. Στόχος είναι η υλοποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος και όχι απλά η ψήφισή τους. Αναγνωρίζει, όπως είπε, ότι περιλαμβάνει δράσεις και παρεμβάσεις για την καθημερινότητα και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, γι’ αυτό και βρίσκει σύμφωνη την παράταξή του, δηλώνοντας ότι θα τον ψηφίσουν, διατηρώντας το δικαίωμα ελέγχου και κριτικής στην πορεία υλοποίησης.

– Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Χάρης Αλεξάκης στην παρέμβασή του ευχαρίστησε την Οικονομική Υπηρεσία και όλες τις άλλες Υπηρεσίες για τη δουλειά που επιτελεί στη λειτουργία του Δήμου. Με την εφαρμογή από φέτος του νέου λογιστικού προτύπου στη σύνταξη του Προϋπολογισμού, για άλλη μια φορά οι δήμοι γίνονται πειραματόζωα από τους κυβερνώντες, αλλάζοντας μια δομή που λειτουργούσε επί χρόνια, που αντί να ελαφρύνουν τη γραφειοκρατική διαδικασία προστίθενται επιπλέον προβληματισμοί και παραπάνω προβλήματα, είπε. Το Τεχνικό Πρόγραμμα υλοποιείται παγίως κατά ένα μικρό ποσοστό. Οι Υπηρεσίες μπορούν να αντεπεξέλθουν μέχρι ένα ποσοστό, δεν βοηθά στην υλοποίηση ενός Προϋπολογισμού. Οι προτεραιότητες σε έργα και παρεμβάσεις απηχούν τις προτεραιότητες και το όραμα της δημοτικής αρχής με πολλά από τα οποία διαφοροποιούμαστε, αλλά το μεγάλο στοίχημα παραμένει τι απ’ όλα αυτά θα υλοποιηθούν στην πράξη, τόνισε.

Τα δύο χρόνια που πέρασαν βλέπουμε ότι πολύ λίγα πράγματα απ’ όσα αποτυπώθηκαν, υλοποιήθηκαν. Οι δημότες απαιτούν περισσότερα έργα που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα και ποιότητα ζωής τους. Το να μην τον ψηφίσεις, δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Εξ άλλου τον Προϋπολογισμό τον πήραμε την τελευταία στιγμή και δεν έχουμε τη δυνατότητα να καταθέσουμε διαφορετική πρόταση. Σε πολλούς κωδικούς θα είχαμε μια διαφορετική λογική. Ο Προϋπολογισμός είναι περιορισμένου οράματος και στο σχετικά σύντομο διάστημα του υπόλοιπου χρόνου, που θα τεθεί σε εφαρμογή, δεν θα μπορέσει η δημοτική αρχή να υλοποιήσει μέρος των προσδοκιών που έχει από σας η κοινωνία, κατέληξε ο κ. Αλεξάκης, καλώντας σε καλύτερη συνεργασία της δημοτικής αρχής με τη μειοψηφία. Δήλωσε ότι θα ψηφίσει και εκείνος τον Προϋπολογισμό.

Εχέγγυα

Ο Δήμαρχος απαντώντας, είπε ότι αναντιστοιχία στην αναλογία προβλεπόμενου και εκτελεσθέντος ποσοστού του Προϋπολογισμού, είναι λογικό, αφού δεν παραδίδονται σε όλα οι ώριμες διαδικασίες, μελέτες, φάκελοι, εγκρίσεις κλπ., να μένει και κάτι ανεκτέλεστο… Το πόσο μένει ανεκτέλεστο προφανώς έχει σχέση με τη δουλειά που κάνει κάθε δημοτική αρχή και δεν είναι πρωτοφανές.

Ο Προϋπολογισμός αυτός έχει τα εχέγγυα να είναι όσο αναπτυξιακός μπορεί να είναι σύμφωνα και με τον προγραμματισμό της δημοτικής αρχής. Το 2026 θα αρχίσει με συμβασιοποιήσεις να φαίνεται η υλοποίηση έργων υποδομής και καθημερινότητας στις πόλεις και στις Κοινότητες. Γενικότερα θα αρχίσει με πιο εντατικούς ρυθμούς να φαίνονται εξελίξεις… Έχει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα που χρειάζεται, αλλά πάντα ευελπιστούμε και στο καλύτερο, είπε και κάλεσε όλους να τον ψηφίσουν.

Χαιρέτισε δε θετικά την διάθεση συναίνεσης από τη μειοψηφία για την έγκριση του Προϋπολογισμού.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ