Τα θερμά και ειλικρινή του συγχαρητήρια προς τον Αρχιμανδρίτη Τίτο Ταμπακάκη, Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου, για την εκλογή του στον σεπτό και ιστορικό Μητροπολιτικό Θρόνο Κυδωνίας και Αποκορώνου εξέφρασε ο βουλευτής Λασιθίου με την ΝΔ και Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γιάννης Πλακιωτάκης.

“Η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης αποτελεί δικαίωση της μακρόχρονης, συνεπούς και ουσιαστικής διακονίας του εκλεγέντος Μητροπολίτη, καθώς και αναγνώριση της πνευματικής του καλλιέργειας, του ήθους και της προσφοράς του στην τοπική κοινωνία και την Εκκλησία. Ο Αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης έχει αποδείξει, μέσα από το έργο και τη στάση ζωής του, ότι υπηρετεί με αυθεντικό εκκλησιαστικό φρόνημα, ταπεινότητα και βαθιά αγάπη προς τον άνθρωπο” αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πλακιωτάκης για να υπογραμμίσει πως κατά τη θητεία του ως Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου, συνέβαλε καθοριστικά στη διοικητική οργάνωση και την ποιμαντική ενδυνάμωση της τοπικής Εκκλησίας, αναπτύσσοντας παράλληλα σημαντική κοινωνική και φιλανθρωπική δράση.

“Η παρουσία του υπήρξε πάντοτε ενωτική, υποστηρικτική προς τον κλήρο και ουσιαστικά κοντά στις ανάγκες των πολιτών” προσθέσει ο κ. Πλακιωτάκης για να δηλώσει: “Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου αποκτά έναν Ποιμενάρχη με βαθιά γνώση των σύγχρονων προκλήσεων και ειλικρινή διάθεση προσφοράς, ικανό να συνεχίσει την πλούσια πνευματική της παράδοση και να συμβάλει θετικά στη συνοχή και την πρόοδο της τοπικής κοινωνίας.

Εύχομαι στον νέο Μητροπολίτη δύναμη, υγεία και φώτιση από τον Θεό, ώστε το αρχιερατικό του έργο να είναι μακρόχρονο, καρποφόρο και επωφελές για την Εκκλησία και τον τόπο μας”