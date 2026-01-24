Το Δ.Σ.του Συλλόγου Φροντίδας Μητρότητας “Παναγία η Παντάνασσα “καλεί τα μέλη του, σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας της Θεοτόκου Αγ.Νικολάου.

Θέματα:

Διοικητικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός. Οικονομικός Προϋπολογισμός . Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Προτάσεις, συζήτηση για τη μελλοντική δράση του Σωματείου. Κοπή βασιλόπιτας

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 01 Φεβρουαρίου, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα.

Για το Δ Σ.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μετοχιανάκης

Η Γεν.Γραμματέας

Μαρία Μαρκάκη-Φαζού

Παρακαλούμε θερμά να δημοσιευθεί από Δευτέρα 19/01/2026

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.