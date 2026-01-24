Το Δ.Σ.του Συλλόγου Φροντίδας Μητρότητας “Παναγία η Παντάνασσα “καλεί τα μέλη του, σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας της Θεοτόκου Αγ.Νικολάου.
Θέματα:
- Διοικητικός Απολογισμός
- Οικονομικός Απολογισμός.
- Οικονομικός Προϋπολογισμός .
- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
- Προτάσεις, συζήτηση για τη μελλοντική δράση του Σωματείου.
- Κοπή βασιλόπιτας
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 01 Φεβρουαρίου, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα.
Για το Δ Σ.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Μετοχιανάκης
Η Γεν.Γραμματέας
Μαρία Μαρκάκη-Φαζού
Παρακαλούμε θερμά να δημοσιευθεί από Δευτέρα 19/01/2026
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.