Eκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Αγίου Νικολάου της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το πρωί. Με συγκεκριμένα στοιχεία, απαριθμώντας έργα και χρηματοδοτήσεις, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτής Ν. Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης απάντησε, όπως τόνισε, στους λαϊκιστές και στους μηδενιστές του έργου που υλοποιείται σήμερα, σε πολλά επίπεδα και τομείς, στο Νομό Λασιθίου.

Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου ο προϊστάμενος του καθεδρικού ναού της Αγίας Τριάδος π’ Βασίλειος Περουλάκης ευλόγησε τη βασιλόπιτα.

Την έκοψε στη συνέχεια ο πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Αγίου Νικολάου της Ν.Δ. Γιώργος Μπαρμπούνης, πλαισιωμένος από τα τοπικά κομματικά στελέχη.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μαν. Μενεγάκης, ο ΔΥΠΕΚ Νεκτ. Παπαβασιλείου, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ελένη Βλάση και Μιχ. Κλώντζας, κομματικά στελέχη.