Στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου οι τοίχοι έχουν «ποτίσει» από συσκέψεις, φωνές, διεκδικήσεις, εκλογές και γιορτές. 30 χρόνια τώρα έχω περάσει εκεί πολλές και διαφορετικές εμπειρίες. Όμως, το μεσημέρι της 9ης Φεβρουαρίου 2026, η ατμόσφαιρα ήταν διαφορετική.

Η καθιερωμένη κοπή της πίτας, που παραδοσιακά σηματοδοτεί την ελπίδα και την εξωστρέφεια της νέας χρονιάς, μετατράπηκε σε μια τελετή μνήμης, περισυλλογής και βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης. Δεν ήταν μια γιορτή με την τυπική έννοια του όρου. Ήταν μια «οικογενειακή» σύναξη, όπως εύστοχα χαρακτηρίστηκε, όπου η πολιτική ηγεσία, η Εκκλησία και οι εργαζόμενοι στάθηκαν ενωμένοι απέναντι στην απώλεια και την αλλαγή.

Η «σκιά» που κάλυψε την αίθουσα είχε ονοματεπώνυμο: Γιώργος Πάγκαλος. Η απώλεια του αγαπητού στελέχους της Περιφερειακής Ενότητας καθόρισε απόλυτα το ύφος της εκδήλωσης. Δεν υπήρχαν περιθώρια για πανηγυρισμούς.

Πέρα από το συναισθηματικό φορτίο, η εκδήλωση ανέδειξε και το μείζον πολιτικό και διοικητικό πρόβλημα της Περιφερειακής Ενότητας: την υποστελέχωση. Ο θάνατος του Γιώργου Πάγκαλου ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά αποχωρήσεων που έχουν αποδυναμώσει δραματικά τις υπηρεσίες.

Ο οικοδεσπότης Αντιπεριφερειάρχης, Γιάννης Ανδρουλάκης, ήταν αποκαλυπτικός. Μίλησε για μια μείωση «30 υπαλλήλων τουλάχιστον» σε σύντομο χρονικό διάστημα. «Συνεχίζουμε με όλες τις δυσκολίες», τόνισε, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια να παραμείνουν δίπλα στους πολίτες.

Την ίδια αγωνία συμμερίστηκε και ο Σταύρος Αρναουτάκης, παραθέτοντας αριθμούς που σοκάρουν: Από τα 1.100 άτομα προσωπικό, όταν ανέλαβαν, σήμερα έχουν μείνει 800 σε όλη την Κρήτη. «Δεν μπορεί να μειώνεται συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό και να έρχονται επιπλέον δραστηριότητες χωρίς πόρους», σχολίασε με ένταση, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην κεντρική εξουσία. Το γεγονός ότι η «μηχανή» της Περιφέρειας συνεχίζει να δουλεύει και να παράγει έργο, οφείλεται στο φιλότιμο αυτών των 800 ανθρώπων, που καλούνται να καλύψουν τα κενά των 300 που λείπουν.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ

Από τη στήλη “ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ” στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ.