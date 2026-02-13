Ενδιαφέρον παρουσιάζουν αναφορές στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την αναθεώρηση του ΣΒΑΑ και επισημάνσεις που έγιναν και αφορούν ορισμένες, καίριας σημασίας παρεμβάσεις για την απόκτηση αστικής υποδομής και λειτουργιών με ανάδειξη και αξιοποίηση σημαντικών χώρων της πόλεως.

Αναφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε και για την ανάπλαση της οδού Νικ. Πλαστήρα, από το αλσύλιο και προς το κέντρο, για το οποίο η πρώην προϊσταμένη Μελετών και Προγραμματισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρία Πρατσινάκη είχε εκπονήσει σχετική αρχιτεκτονική μελέτη. Όμως, δεν υπήρχε αδειοδότηση του έργου και όπως επεσήμανε ο Διευθυντής Μελετών Κων. Αγγελάκης «και τις καλύτερες μελέτες να έχουμε, χωρίς αδειοδότηση, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα…»!

Η χερσαία ζώνη λιμένος αγγίζει στον τοίχο του 1ου Δημ. Σχολείου. Άρα το έργο θα απαιτούσε πρόβλεψη από το εκπονούμενο «μάστερ πλαν» του Λιμένα Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι υπό εκπόνηση, εξήγησε.

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η υλοποίηση της μελέτης Πρατσινάκη δεν έγινε λόγω της υπαγωγής ενός τμήματος της ζώνης παρέμβασης στη χερσαία ζώνη λιμένος. Το κομμάτι που είναι εκτός χερσαίας ζώνης, θα υποστεί παρέμβαση και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της μεγάλης εργολαβίας που αφορά παρεμβάσεις στην οδοποιϊα εντός σχεδίων πόλεως και οικισμών, συνολικού ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα κομμάτι, εκτός χερσαίας ζώνης της οδού Νικ. Πλαστήρα θα αναπλαστεί απ’ αυτήν την εργολαβία. Για το ποιο ακριβώς «κομμάτι» και τι θα προβλέπει η «ανάπλαση», δε διευκρινίστηκε.

Αν ισχύει το ότι το όριο της χερσαίας ζώνης λιμένος φτάνει μέχρι τον τοίχο του 1ου Δημοτικού Σχολείου, ξεχνάμε την σχεδιασθείσα μελέτη στο σύνολό της! Ή περιμένουμε την ολοκλήρωση του «μάστερ πλαν»; Αρα βλέποντας και κάνοντας…

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ