Σηματωρό της επιδίωξης του Δημάρχου Μανώλη Μενεγάκη, για μεγαλύτερη συνοχή, μείωση των εσωτερικών συγκρούσεων στο εκτελεστικό σχήμα αλλά και για ανάκαμψη στην παραγωγή έργου, θεωρεί ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Θωμάς Χαριτάκης την απουσία των κ. Νίκου Καμινογιαννάκη και Μανούσου Πεδιαδίτη. Συγκεκριμένα αξιολογώντας την αναδιάταξη που έκανε ο Δήμαρχος στο βασικό εκτελεστικό σχήμα της Δημοτικής Αρχής, δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ:

«Οι αλλαγές στους Αντιδημάρχους είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του Δημάρχου και δεν αποτελούν αντικείμενο αντιπολίτευσης. Δε θα ήθελα να μπω σε καμία αντιπαράθεση για την ανασυγκρότηση του δημοτικού σχήματος, ωστόσο αφού μου το ζητάτε θα σχολιάσω ότι η μέχρι σήμερα πορεία και τα αποτελέσματα της δημοτικής αρχής δεν μας ικανοποιούν, όπως θεωρώ δεν ικανοποιούν και την πλειονότητα των συνδημοτών μας.

Η απομάκρυνση δύο Αντιδημάρχων που μέχρι σήμερα είχαν κομβικό ρόλο, δείχνει ότι υπήρξαν ζητήματα λειτουργίας, κόπωσης και μείωσης του παραγόμενου έργου. Παράλληλα, είναι προφανές ότι οι επιλογές αυτές επιχειρούν να διατηρήσουν τη συνοχή της δημοτικής ομάδας, η οποία το προηγούμενο διάστημα δοκιμάστηκε από εσωτερικές διαφωνίες που σε κάποιες περιπτώσεις έφταναν σε συγκρούσεις.

Η ανάληψη περισσότερων αρμοδιοτήτων από τον ίδιο τον Δήμαρχο και τη Γενική Γραμματέα οδηγεί σε περαιτέρω συγκέντρωση ευθύνης στον πυρήνα της διοίκησης δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για την εμπιστοσύνη του Δημάρχου προς τα πρόσωπα των συνεργατών του.

Από εδώ και στο εξής, αφού ήδη κλείσαμε δύο χρόνια διοίκησης, ο Δήμαρχος και η δημοτική αρχή στο σύνολό της θα κριθούν αυστηρότερα με βάση το αποτέλεσμα και τη βελτίωση στην καθημερινότητα των δημοτών, ενώ η δική μας αντιπολίτευση θα ασκεί με συνέπεια τον θεσμικό της ρόλο, με παρεμβάσεις, έλεγχο και προτάσεις, προς όφελος της διαφάνειας και της αποτελεσματικής λειτουργίας του Δήμου», δήλωσε ο κ. Χαριτάκης.

Τα πρόσωπα αλλάζουν, τα προβλήματα μένουν

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Χάρης Αλεξάκης δήλωσε σχετικά:

«Δύο χρόνια μετά την ανάληψη της διοίκησης, το αποτύπωμα της δημοτικής αρχής στην πόλη είναι απογοητευτικά περιορισμένο. Πολλά λόγια και λίγα έργα. Κυριαρχούν οι ανακοινώσεις, οι φωτογραφίες και μια έντονη, σχεδόν μόνιμη, επικοινωνιακή δραστηριότητα. Πίσω, όμως, από την εικόνα, η ουσία απουσιάζει.

Η καθημερινότητα των πολιτών δεν έχει βελτιωθεί, τα προβλήματα παραμένουν και η αίσθηση στασιμότητας και πισωγυρίσματος γίνεται ολοένα και πιο έντονη στην κοινωνία του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η αλλαγή Αντιδημάρχων και ο ορισμός συνεργατών αποτελούν αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα του Δημάρχου. Είναι εργαλεία που, θεωρητικά, του επιτρέπουν να διαμορφώσει την ομάδα με την οποία πιστεύει ότι μπορεί να παραχθεί ουσιαστικό έργο.

Ωστόσο, η ουσία της πολιτικής δεν κρίνεται από τις θέσεις και τα πρόσωπα, αλλά από το αποτέλεσμα. Και μετά τη συμπλήρωση δύο ετών διοίκησης, ανεξάρτητα από το ποιος κατέλαβε ποια θέση Αντιδημάρχου, το αποτέλεσμα που βλέπει πλέον η κοινωνία, όπου δεν χωρούν πλέον δικαιολογίες, υπολείπεται κατά πολύ εκείνου που προσδοκούσε.

Οι συνεχείς αλλαγές Αντιδημάρχων δεν μπορούν πλέον να κρύψουν την έλλειψη σχεδίου, την αδυναμία αποτελεσματικής διοίκησης και, τελικά, την ίδια την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα πρόσωπα που ο ίδιος ο Δήμαρχος επιλέγει. Δεν συνιστούν ανανέωση, αλλά παραδοχή διοικητικής αστοχίας.

Ενδεικτικό στοιχείο της αποτυχίας και της έλλειψης αποτελεσματικότητας της διοίκησης είναι η αφαίρεση αρμοδιοτήτων από Αντιδημάρχους, που επανέρχονται στον ίδιο τον Δήμαρχο. Η επιλογή αυτή δεν αποτελεί καλύτερο συντονισμό, αλλά παραδοχή ότι το μοντέλο διοίκησης δεν λειτούργησε. Αποκαλύπτει αδυναμία παραγωγής έργου, έλλειψη εμπιστοσύνης και μια διοικητική δομή που λειτουργεί με το βλέμμα και σε μελλοντικούς προεκλογικούς συσχετισμούς.

Το πιο ανησυχητικό, όμως, είναι ότι η δημοτική αρχή φαίνεται να έχει χάσει την επαφή της με την κοινωνία. Η απόσταση αυτή είναι πλέον ορατή και μεταφράζεται σε δυσαρέσκεια των πολιτών του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η “περίοδος χάριτος” έχει οριστικά τελειώσει. Δύο χρόνια είναι επαρκής χρόνος για να φανεί σχέδιο, κατεύθυνση και αποτέλεσμα. Από εδώ και πέρα, η δημοτική αρχή δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από δικαιολογίες, μεταβατικά στάδια ή επικοινωνιακές ασκήσεις. Οφείλει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα και να λογοδοτήσει για όσα δεν έγιναν.

Η τοπική κοινωνία ζητά λύσεις. Δεν ζητά διαχείριση εικόνας και δικαιολογίες ζητά έργο, ευθύνη και αποτελέσματα», δήλωσε ο κ. Αλεξάκης.

Πρόσωπα δέσμια κεντρικών πολιτικών

Ο εκπρόσωπος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Γιώργος Φιλιππάκης, δήλωσε με αφορμή τις αλλαγές στο εκτελεστικό σχήμα του Δήμου:

«Όποιο πρόσωπο και να οριστεί σε θέσεις ευθύνης στο Δήμο, ουσιαστικά υπηρετεί πολιτικές επιλογές και κατευθύνσεις της κεντρικής κυβέρνησης που θέλει τους Δήμους, γραφεία εξυπηρέτησης, χωρίς να δίνει όσα υποχρεούται, φορτώνοντάς τους μόνο με αρμοδιότητες. Ό,τι αλλαγές και να γίνουν σε πρόσωπα δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι δραματικά σε σχέση με όσα εμείς έχουμε ανάγκη ως πολίτες. Εκείνοι που υπηρετούν από τέτοιες θέσεις ευθύνης προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα, αντιμέτωποι με τα προβλήματα, με τα ελάχιστα μέσα που έχουν, αλλά αυτό δεν είναι για ‘μας το ζήτημα. Εμείς θέλουμε Δημάρχους και Αντιδημάρχους αγωνιστές, να διεκδικούν από το κράτος, να συγκρούονται με την κεντρική πολιτική κατεύθυνση, να μη δέχονται να παίρνουν όλο το φορτίο πάνω τους χωρίς κεντρική χρηματοδότηση», κατέληξε.

