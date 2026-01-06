Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου συζητήθηκε η δανειακή σύμβαση που σύναψε η ΔΑΕΑΝ με την ALPHA Bank για δάνειο 1.800.000 ευρώ. Σκοπός είναι να εξυπηρετηθεί η διαδικασία πληρωμών των εκτελούμενων έργων στη μαρίνα (τα οποία επιχορηγούνται με 1.600.000 από το Ταμείο Ανάκαμψης).

Στη διάρκεια της συζήτησης έγινε αντιληπτό ότι το θέμα εισήχθη ως… πρωθύστερο, αφού, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ Γ. Αστρουλάκης γνωστοποίησε ότι η δανειακή σύμβαση έχει αποφασιστεί από το Δ.Σ. της δημοτικής Α.Ε. έχει εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και έχει υπογραφεί από τον ίδιον…

Αυτό έδωσε το έρεισμα στη μειοψηφία να ασκήσει κριτική για τον τρόπο εισαγωγής του θέματος, αφού δεν υπήρχε πλέον λόγος για έγκριση των όρων μιας σύμβασης η οποία είχε ήδη υπογραφεί. Ούτε για συζήτηση των όρων, οι οποίοι είχαν γίνει αποδεκτοί από τον πρόεδρο της ΔΑΕΑΝ, με την υπογραφή της…

Ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ και ο Δήμαρχος υποστήριξαν ότι οι λεπτομέρειες και το περιεχόμενο της δανειακής σύμβασης είχαν συζητηθεί λεπτομερώς και εγκριθεί από το Δ.Σ. της δημοτικής εταιρείας και το θέμα εισήχθη προς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το δάνειο λαμβάνεται διότι, όπως προβλέπεται, προκειμένου να εισπράξει η ΔΑΕΑΝ την εγκεκριμένη επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πρέπει να έχει κόψει τιμολόγια και πληρώσει τον εργολάβο για εκτελεσθείσες εργασίες. Στη συνέχεια να καταθέτει τα εξοφλημένα τιμολόγια και να εκταμιεύεται σε δόσεις η επιχορήγηση, κατά την πρόοδο των εργασιών του έργου.

Οι δόσεις

Ακόμη και αν, για κάποιο λόγο, προκύψει ανατροπή και τελικά δεν εξασφαλιστεί η εκταμίευση της επιχορήγησης του Ταμείου Ανάκαμψης, η ΔΑΕΑΝ, όπως εξήγησε ο κ. Αστρουλάκης, έχει την οικονομική δυνατότητα, που της έχει δώσει η οικονομική διαχείριση της τελευταίας διετίας, επιτυγχάνοντας αύξηση των εσόδων της ΔΑΕΑΝ κατά 600.000 ευρώ ετησίως, να εξυπηρετήσει το δάνειο αυτό. Η δημοτική εταιρεία από 1,4 εκατομμύρια έχει πετύχει πλέον έσοδα πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, είπε ο κ. Αστρουλάκης. Η ετήσια δόση εξυπηρέτησης του δανείου θα είναι 260.000 ευρώ, ανέφερε.

Τα μέλη της μειοψηφίας σχολίασαν επικριτικά το γεγονός ότι ούτε στην εισήγηση του θέματος ούτε και κατά τη ζωντανή συζήτηση μπορούσε να διευκρινιστεί άμεσα από τον κ. Αστρουλάκη το επιτόκιο του δανείου. Όπως και τη λάθος εγγραφή του τίτλου εισαγωγής του θέματος στη συνεδρίαση, αφού επρόκειτο για απλή ενημέρωση.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ