Τη βασιλόπιτα έκοψε στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Λασιθίου. Την πίτα ευλόγησε ο εφημέριος του ι. ναού της Αγίας Τριάδος π’ Νεκτάριος Μπανταλάκης εκπροσωπώντας την Ι. Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου.

Η Γ.Σ., που ακολούθησε, περιέλαβε απολογισμό πεπραγμένων του Δ.Σ. για το 2025 και ενημέρωση για διάφορα θέματα που απασχολούν τους αποστράτους. Όπως ανακοινώθηκε, η φετινή ετήσια εκδρομή που θα οργανώσει ο σύνδεσμος θα πραγματοποιηθεί 8-13 Μαρτίου, στην Πρέβεζα, Λευκάδα και Ορεινή Ναυπακτία.

Το φλουρί της βασιλόπιτας έπεσε στον απόστρατο διαβιβαστή της Άμεσης Δράσης Εμμ. Αντωνοδημητράκη, ο οποίος έλαβε ως δώρο το βιβλίο «Πεσόντες των Σωμάτων Ασφαλείας από την Κρήτη (1899-2021)».

Οι δράσεις

– Όπως αναφέρθηκε, πέρυσι πραγματοποιήθηκε 7ήμερη εκδρομή στην Ανατολική Μακεδονία- Θράκη.

Ο σύνδεσμος συμμετείχε επίσης: Στην Εορτή μνήμης Αγίας Ειρήνης προστάτιδος των αποστράτων. Στην επιμνημόσυνη δέηση στον αύλειο χώρο του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νεάπολης για τους δύο πεσόντες αστυνομικούς κατά την απόδραση κρατουμένων την 8/6/1989.

– Ο Σύλλογος συμμετείχε με ομιλία, κατά τον εορτασμό της «Ημέρας προς τιμήν των αποστράτων» των Σωμάτων Ασφαλείας. Επίσης σε όλες τις εθνικές εορτές-επετείους, σε κοινωνικές εκδηλώσεις και σε εξαγγελθείσες διαμαρτυρίες για τους Συνταξιούχους, στον εορτασμό της Αστυνομίας και του προστάτη της Αγίου Αρτεμίου.

– Για τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού νεφρού του Γεν. Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου έγινε η αγορά-δωρεά ενός επαγγελματικού πιεσόμετρου και ενός φορητού οξύμετρου μαζί με τη βάση επιτραπέζιας φόρτισης.

Έκδοση

Από κοινού με τους υπόλοιπους Συνδέσμους Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Κρήτης, ο Σύνδεσμος συμμετείχε στην συνέκδοση του πονήματος του συναδέλφου Μανόλη Σπανουδάκη κατοίκου Χανίων με θέμα «Πεσόντες των Σωμάτων Ασφαλείας από την Κρήτη (1899-2021)» Χωροφυλακή- Αστυνομία Πόλεων-Ελληνική Αστυνομία.

Το έχει επιμεληθεί συγγραφικά το μέλος του Συνδέσμου Χανίων Αντιστράτηγος ε.α. Μανόλης Σπανουδάκης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι από την Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γεώργιος Παναγιωτάκης, από το Λιμεναρχείο Αγ. Νικολάου ο Πλωτάρχης Μιχαήλ Ανωγειανάκης, την Π.Υ. και τον Δήμο Αγ. Νικολάου (ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΝ –υποπυραγός Κων. Αφορδακός Υποπυραγός) και την Ε.Α.Υ.Ν. Λασιθίου ο πρόεδρος Μιχαήλ Βαμβασάκης.

Ν.Τ.