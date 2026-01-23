Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα έκοψε ο Δικηγορικός Σύλλογος Λασιθίου χθες τη βασιλόπιτά του στο Δικαστικό Μέγαρο Νεαπόλεως, όπου και η έδρα του, παρουσία δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου και πολλών μελών του.

Την πίτα έκοψαν η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σοφία Τσαγκαράκη μαζί με την Πρόεδρο Πρωτοδικών Λασιθίου Ωραιοζήλη Καραγιάννη και τον «πρεσβύτερο» των εν ενεργεία δικηγόρων του νομού Νίκο Μεραμβελλιωτάκη.

– Χαιρετίζοντας την εκδήλωση και ευχόμενη «Καλή Χρονιά» στις οικογένειες όλων των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων, η πρόεδρος Πρωτοδικών τόνισε ότι η προηγούμενη υπήρξε μια πολύ καλή χρονιά και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η καλή συνεργασία θα συνεχιστεί και τη νέα χρονιά.

– Ευχές για το νέο έτος απηύθυνε επίσης η Αντιεισαγγελέας Λασιθίου Άρτεμις Κανελλοπούλου, η οποία ευχαρίστησε όλους για την άψογη συνεργασία και ευχήθηκε να συνεχιστεί κατά τον ίδιο τρόπο και το 2026.

– Υγεία, μια καλή, ειρηνική χρονιά, ήρεμη ευχήθηκε η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, καλώντας όλους ενωμένοι να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες με συνεργασία και αλληλεγγύη. «Να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το σκοπό για τον οποίο έχουμε ταχθεί, δηλαδή για το κοινό καλό. Εύχομαι στην νέα Πρόεδρο Πρωτοδικών και στους νέους δικαστές, να έχουν υγεία, να μπορούν να αποδίδουν δικαιοσύνη σε συνεργασία μαζί μας. Είμαστε πάντα στη διάθεσή τους ώστε να βελτιώνουμε κάθε μέρα που περνά και περισσότερο τις συνθήκες λειτουργίας τις οποίες βιώνουμε», δήλωσε η κ. Τσαγκαράκη.

– Μισό και πλέον αιώνα στη μαχόμενη δικηγορία συμπληρώνει ο εκ Σητείας ορμώμενος Νίκος Μεραμβελλιωτάκης. Κληθείς από την πρόεδρο απηύθυνε τις δικές τους ευχές προς όλους και καλή θητεία στο νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Συλλόγου, δηλώνοντας τη βεβαιότητά του γι’ αυτό, χάριν στην εμπειρία της προέδρου του Δ.Σ., όπως τόνισε. Επίσης ευχήθηκε να έχουν άριστη συνεργασία με τους δικαστές και τους εισαγγελείς. Τόσα χρόνια που υπηρετεί στα Δικαστήρια του νομού, δεν έχει δει κανένα πρόβλημα και είναι βέβαιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι δεν θα προκύψει να δει, τώρα, στη δύση της καριέρας του ως δικηγόρος.

– Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης -μέλος και εκείνος του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου – παρέστη στην κοπή της βασιλόπιτας και ευχήθηκε «Καλή και ευλογημένη χρονιά. Ως συνάδελφος και εγώ από το 2005 που έκανα την άσκησή μου ως δικηγόρος, εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και για τη στήριξη που ο Δικηγορικός Σύλλογος δίνει γενικότερα προς τους δικηγόρους συναδέλφους, σε όλο το δύσκολο αυτό έργο που γίνεται. Ευχαριστούμε το δικαστικό σώμα και τους υπαλλήλους των δικαστηρίων, που χωρίς αυτούς δεν μπορεί να συμπληρωθεί αυτό που λέμε απονομή της Δικαιοσύνης. Πρώτα απ’ όλα αισθάνομαι συνάδελφός σας και δευτερευόντως δήμαρχος…», κατέληξε ο κ. Μενεγάκης.

Το τυχερό φλουρί της πίτας βρήκε η πρωτοδίκης -ανακρίτρια Δέσποινα Γκίνογλου, η οποία παρέλαβε από το Δικηγορικό Σύλλογο πακέτο με δώρα γραφείου.

Ακολούθησε μπουφές στο διάδρομο του Δικαστικού Μεγάρου με εδέσματα και γλυκά, σπάζοντας έτσι την πολύχρονη παράδοση που ήθελε το Δικηγορικό Σύλλογο να διοργανώνει μουσικοχορευτική εκδήλωση μετά γεύματος, σε εστιατόριο της Νεάπολης, για την κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ