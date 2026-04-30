Η προϊσταμένη του αυτοτελούς Τμήματος Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων (ΟΔΑΠ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Αγγελική Μαραγκάκη μιλώντας στην ΑΝΑΟΤΛΗ είπε ότι εγκαθίσταται στη Σπιναλόγκα και ψηφιακή σήμανση με κωδικούς QR.

«Στη Σπιναλόγκα εγκαθιστούμε ηλεκτρονική ξενάγηση με QR και ψηφιακό ξεναγό. Είναι ένα νέο έργο που στόχο έχει την αναβάθμιση των υπηρεσιών στον εμβληματικό αυτόν αρχαιολογικό μνημείο, που είναι η Σπιναλόγκα», τόνισε.

Στην ερώτηση, αν έχει διασφαλιστεί η απαιτούμενη ομαλή σύνδεση του νησιού με το Διαδίκτυο, η κ. Μαραγκάκη απάντησε: «Φροντίσαμε και για δίκτυα… Προς το παρόν φέραμε VPN γραμμή 5G, αλλά σύντομα θα βάλουμε και μικροκυμματική ζεύξη.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνει αυτοψία και εγκατάσταση της μικροκυμματικής ζεύξης, πάντα σε συνεννόηση με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου και την προϊσταμένη κ. Βάσω Ζωγραφάκη, με την οποία έχουμε πάντα πολύ στενή συνεργασία, δεδομένου ότι και εμείς είμαστε φορέας του υπουργείου Πολιτισμού.

Πάντα με σεβασμό στην πολιτιστική μας κληρονομιά, κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για την αναβάθμιση των υπηρεσιών στον επισκέπτη».

