Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για την αντιπλημμυρική θωράκιση του νομού, με τα μηχανήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων να έχουν πιάσει δουλειά σε κομβικά σημεία και στους τρεις Δήμους. Σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση έχει καταστήσει τα καιρικά φαινόμενα πιο απρόβλεπτα και βίαια, η τοπική αυτοδιοίκηση απαντά με στρατηγική εγρήγορση, θέτοντας ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία των περιουσιών στις οικιστικές ζώνες.

Οι παρεμβάσεις δεν είναι οριζόντιες αλλά απολύτως στοχευμένες βάσει μελετών επικινδυνότητας. Το επίκεντρο των εργασιών εντοπίζεται σε τρία νευραλγικά ρέματα που διατρέχουν ή γειτνιάζουν με τον αστικό ιστό των μεγάλων πόλεων του Λασιθίου: στην περιοχή «Χαβάνια» στον Άγιο Νικόλαο, στο «Κεντρί» στην Ιεράπετρα και στην περιοχή του χειμάρρου «Παντέλη» στη Σητεία.

Η επιλογή αυτών των σημείων κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς πρόκειται για ρέματα που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κατοικίες και υποδομές, καθιστώντας τον καθαρισμό τους ζήτημα ζωτικής σημασίας για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων εντός των οικισμών.

Όπως προκύπτει από την επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, η Περιφερειακή Ενότητα έχει προχωρήσει σε ριζική αναθεώρηση του μοντέλου διαχείρισης των ρεμάτων. Πλέον, εγκαταλείπεται η λογική των αποσπασματικών παρεμβάσεων της τελευταίας στιγμής. Αντ’ αυτού, έχει υιοθετηθεί ένα μακρόπνοο χρονοδιάγραμμα καθαρισμών που εκτείνεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 30 Μαρτίου κάθε έτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος, η προληπτική δράση ξεκίνησε νωρίτερα από ποτέ, ήδη από τις 28 Αυγούστου, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αλλαγή νοοτροπίας.

Σε αυτό το πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην περιοχή της Ιεράπετρας.

Προληπτικές ενέργειες

Παράλληλα με τις βαριές εργασίες καθαρισμού, η Π.Ε. Λασιθίου επενδύει στην πρόληψη και την άμεση επικοινωνία με την κοινωνία. Κλιμάκια της υπηρεσίας διενεργούν τακτικές αυτοψίες και προληπτικούς ελέγχους σε όλο το οδικό και υδραυλικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, ενώ υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για την άμεση ανταπόκριση σε αναφορές πολιτών. Στόχος είναι ο εντοπισμός προβλημάτων –από φραγμένα φρεάτια μέχρι επικίνδυνες συσσωρεύσεις φερτών υλικών– και η επίλυσή τους προτού εξελιχθούν σε απειλή.

«Καθώς ο χειμώνας βρίσκεται προ των πυλών και οι βροχές είναι κάτι περισσότερο από αναγκαίες για το υδατικό ισοζύγιο του Λασιθίου, το ζητούμενο είναι η υποδοχή τους με ασφάλεια. Με έναν σχεδιασμό που εκτείνεται χρονικά μέχρι την άνοιξη, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και με τα μηχανήματα να βρίσκονται ήδη στο πεδίο, το Λασίθι επιχειρεί να θωρακιστεί αποτελεσματικά», τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης. Η προσπάθεια είναι διαρκής και, όπως τονίζει «η επαγρύπνηση θα παραμείνει αμείωτη καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου».

Το ρεπορτάζ της «ΑΝΑΤΟΛΗΣ» αποκαλύπτει την εξασφάλιση μιας σημαντικής έκτακτης χρηματοδότησης, ύψους 75.000 ευρώ, η οποία θα διατεθεί αποκλειστικά για τον καθαρισμό και τη διευθέτηση των ρεμάτων της Ιεράπετρας που έχει ταλαιπωρηθεί σημαντικά στο παρελθόν. Πρόκειται για ένα κρίσιμο κονδύλι που έρχεται να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της περιοχής, η οποία συχνά δοκιμάζεται από έντονα φαινόμενα, και να δώσει λύσεις σε χρόνια ζητήματα απορροής υδάτων για τα οποία τη φετινή χρόνια θα διατεθούν περίπου 400.000 ευρώ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ