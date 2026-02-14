Κορυφώνονται, ένα μήνα περίπου πριν την πρεμιέρα, η δουλειά και οι πρόβες της Ερασιτεχνικής Θεατρικής Ομάδας Αγίου Νικολάου, με κατάληξη την 12η Μαρτίου οπότε και έχει προγραμματιστεί η πρώτη παράσταση, από τις οχτώ συνολικά που θα δοθούν στο Ρεξ. Το έργο που θα ανεβάσει η ΕΘΟΑΝ είναι πολύ καινούριο, εξαιρετικά σύγχρονο, αφού γράφτηκε μόλις πριν από 5 χρόνια!

Είναι το «Μακριά από παιδιά» του Γιωργή Τσουρή -του Κύπριου στην καταγωγή ηθοποιού, βραβευμένου με το βραβείο «Δημήτρης Χορν» και θεατρικού συγγραφέα, ο οποίος επί πολλά χρόνια δραστηριοποιείται στην Αθήνα. Μάλιστα, στην περιοχή μας έγινε πιο γνωστός, αφού, πριν μια πενταετία, συμμετείχε στο καστ των ηθοποιών που έπαιξαν στην ταινία «Λούγκερ» με σκηνοθέτη τον Κώστα Χαραλάμπους, τα γυρίσματα της οποίας έγιναν στο Μεραμπέλλο.

Κοινωνικό

Ο ίδιος ο κ. Τσουρής έχει δηλώσει ότι κλείνει μ’ αυτό το έργο μια τριλογία με άξονα «Πατρική εστία -Οικογένεια στην Ελλάδα του σήμερα». Και σ’ αυτό, εξηγεί, όπως και στα προηγούμενα έργα, οι ήρωες είναι απλοί, καθημερινοί άνθρωποι που ταλαιπωρούνται από φοβίες, ενοχές, ναρκισσισμούς, εκδικητικές διαθέσεις, αδιέξοδους έρωτες ή από κάποιο απροσδόκητο μυστικό, που είναι ο καταλύτης σε κάθε έργο. Όπως και να ‘χει είναι χαρακτήρες αναγνωρίσιμοι, καθημερινοί, χωρίς τίποτα υπερβολικό, μπορεί να είναι και κάποιοι από εμάς και οι ιστορίες τους είναι αυτές που συναντούμε δίπλα μας, απέναντι ή μέσα στο σπίτι μας. Το έργο έχει εναλλαγή του χιούμορ και της έντασης.

Η Φωτεινή Γωνιωτάκη το χαρακτηρίζει «κοινωνικό», δεδομένου ότι αγγίζει όλα εκείνα τα σύγχρονα θέματα και προβλήματα που μας απασχολούν. «Η κωμωδία, το δράμα και το μυστήριο, συμπλέκονται και αφηγούνται το ταξίδι του καθενός μας για την αποδοχή και τη διαχείριση του ανήλικου εαυτού μας, με την ελπίδα να συνυπάρξουμε με όρους ειλικρίνειας και αγάπης», είχε γράψει το «Αθηνόραμα» για την παράσταση που ανέβηκε για πρώτη φορά, στο θέατρο Ιλίσια Βολανάκης, το 2023.

Ο Γιωργής Τσουρής πολύ πρόθυμα παραχώρησε τα δικαιώματα στην ΕΘΟΑΝ για να κάνει την παράσταση και ένας λόγος ήταν ότι έχει ακόμη νωπές τις πολύ όμορφες αναμνήσεις που αποκόμισε το χρονικό διάστημα που παρέμεινε στον τόπο μας, στη διάρκεια των κινηματογραφικών γυρισμάτων του «Λούγκερ», είπε η κ. Γωνιωτάκη. Δεν είναι τυχαίο που η ΕΟΘΑΝ του έχει απευθύνει πρόσκληση να παραστεί στην πρεμιέρα του έργου στις 12 Μαρτίου, αλλά δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι θα παραστεί πριν δει αν θα του επιτρέπουν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του.

Ποιότητα

Είναι το τρίτο κατά σειρά θεατρικό που σκηνοθετεί στην ΕΘΟΑΝ η Φωτεινή Γωνιωτάκη. Είναι πολύ γνωστή από την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει στην παιδική θεατρική σκηνή. Αλλά και από τις δύο εξαιρετικές επίσης παραστάσεις της ΕΘΟΑΝ- το «Αν αργήσω, κοιμήσου» και «Το δάνειο».

Στη νέα αυτή παράσταση της ΕΘΟΑΝ τους ρόλους θα ερμηνεύσουν πέντε άτομα, παλαιοί και νέοι στο θεατρικό σχήμα της πόλης μας. Από τον περασμένο Οκτώβριο που ξεκίνησαν και συνεχίζουν με πέντε οι πρόβες την εβδομάδα. Οι χαρακτήρες εμπλέκονται σε σύνθετες καταστάσεις, με πολλά ευτράπελα, εντούτοις δίνει έναυσμα στο κοινό να προβληματιστεί για θέματα που αφορούν την κοινωνία, τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η ΕΘΟΑΝ επιδιώκει διαχρονικά να παρουσιάζει δουλειά υψηλής ποιότητας στο θεατρόφιλο κοινό, ως εκ τούτου απαιτεί πειθαρχία και σκληρή επεξεργασία από πλευράς ανάλυσης και δόμησης κάθε παράστασης που ανεβάζει, πράγμα που επιβεβαίωσε η σκηνοθέτιδα.

Με την ευκαιρία, απηύθυνε εκ νέου πρόσκληση προς τις τοπικές επιχειρήσεις, να στηρίξουν, όπως εξάλλου πράττουν σε κάθε δουλειά της Θεατρικής Ομάδας, βάζοντας διαφημιστικές καταχωρήσεις στο πρόγραμμα της παράστασης που ετοιμάζει η ΕΘΟΑΝ. Όποιος επαγγελματίας επιθυμεί να συμβάλει και να διαφημίσει την επιχείρηση ή το κατάστημά του στο έντυπο πρόγραμμα, μπορεί να επικοινωνήσει είτε μέσω email στο [email protected] είτε μέσω κινητού καλώντας το 6947166964 (υπεύθυνος Θεόδωρος Μπεκατώρος) και το 6973822387 (υπεύθυνη Αννα Μανιαδάκη).

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ