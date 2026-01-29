Ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του Δημάρχου Μαν. Μενεγάκη, το σχέδιο του Προϋπολογισμού του 2026.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θωμάς Χαριτάκης ψήφισε «παρών» επιφυλασσόμενος, όπως είπε, για πλήρη τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού μελετήσει τα στοιχεία του νέου Προϋπολογισμού σε βάθος. Και εκείνος πάντως δεν έθεσε φέτος ζήτημα καθυστέρησης κατάθεσης Προϋπολογισμού, αναγνωρίζοντας το πολύ δύσκολο εγχείρημα της προσαρμογής στο νέο πρότυπο σύνταξής του.

Το εγκεκριμένο σχέδιο του Προϋπολογισμού θα υποβληθεί προς έγκριση στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ, ώστε στη συνέχεια να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την παρουσίαση του σχεδίου του Προϋπολογισμού έκαναν τα στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας Κων. Κουκούλας και Μαρία Καπαράκη.

Δυσκολίες

Ο κ. Κουκούλας χαρακτήρισε τη διαδικασία σύνταξης του νέου Προϋπολογισμού «δύσκολη και επίπονη, γιατί συνέπεσε με μια μεγάλη αλλαγή που γίνεται σε ό,τι αφορά τον τρόπο σύνταξης του Προϋπολογισμού των ΟΤΑ (και όχι μόνο), σε εφαρμογή του Π.Δ.54/2018». Τέτοιας κλίμακας αλλαγές στο παρελθόν έγιναν στα 25 χρόνια που υπηρετεί σε ΟΤΑ, το 2004 χωρίς να αντιστοιχεί στην έκταση και στη μορφή των σημερινών αλλαγών καθώς και κατά την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος, που απαιτούσε τεράστια δουλειά από πλευράς των δήμων, είπε ο κ. Κουκούλας.

Καθυστερήσεις

Η παρούσα αλλαγή σε εφαρμογή του Π.Δ.54 οδηγεί σε ριζική αναμόρφωση των Λογαριασμών στους Δήμους και γενικά στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και έρχεται να εφαρμοστεί 7 χρόνια μετά, όταν πια δεν γινόταν διαφορετικά, ώστε να μπορούν να εκταμιευτούν κάποια κονδύλια και αναγκαστικά εφαρμόζεται, τόνισε.

Το εγχείρημα ήταν ακόμη πιο δύσκολο, όταν η σχετική εγκύκλιος δημοσιεύτηκε τον περασμένο Ιούλιο για τη συσχέτιση των παλιών (ΚΑΕ) με τους νέους Λογαριασμούς (ΑΛΕ -Αναλυτικός Αριθμός Εσόδων και Αντίστοιχα Αναλυτικός Αριθμός Εξόδων), που επέφερε τεράστιο φόρτο εργασίας στις μηχανογραφικές εταιρείες, που δικαιολογημένα καθυστέρησαν πολύ να προσαρμόσουν τα συστήματά τους. Επέφερε όμως και ένα αλαλούμ στην ίδια την κυβερνητική πολιτική γιατί απλά δεν μπορούσε να δώσει οδηγίες στις απορίες των Υπηρεσιών των ΟΤΑ για το χειρισμό διαφόρων ζητημάτων που προέκυπταν στην εφαρμογή.

Η κατάσταση αυτή δικαιολογεί και καθυστερήσεις και εντάσεις κλπ. που εκδηλώθηκαν στην διαδικασία αυτή, είπε ο κ. Κουκούλας.

Ισοσκελισμός

Παρουσιάζοντας το σχέδιο του Προϋπολογισμού, ο κ. Κουκούλας ευχαρίστησε για τη συνεργασία την Μαρία Καπαράκη. Χαρακτήρισε το Σχέδιο του Προϋπολογισμού «λειτουργικό και ότι θα βοηθήσει την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου να επιτύχει μια ομαλή μετάβαση, επιμένοντας σε περαιτέρω αναπτύξεις αν και πιο επίπονες για την Υπηρεσία. Το σχέδιο παρέχει μια πιο ιδιαίτερη πληροφόρηση στην Οικονομική Υπηρεσία και γενικά στο Διοίκηση του Δήμου, στο Δημοτικό Συμβούλιο κλπ, δημοτικούς παράγοντες, για να χειριστούν ανάλογα τα διάφορα θέματα.

Το ύψος του Προϋπολογισμού του 2026 ως προς τα Έξοδα ανέρχεται σε 43.634.590 ευρώ και ως προς τα Έσοδα προβλέπει εισπράξεις 29.466.855 ευρώ.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Κουκούλας, το υπόλοιπο που προκύπτει μεταξύ εσόδων και εξόδων θα καλυφθεί από το ιδιαίτερα μεγάλο, όπως είπε, Χρηματικό Υπόλοιπο που διαθέτει ο Δήμος 14.167.734 ευρώ. Εξήγησε ότι για πρώτη φορά φέτος, το Χρηματικό Υπόλοιπο δεν εντάσσεται μέσα στον Προϋπολογισμό, για να συμμετέχει στον ισοσκελισμό του Προϋπολογισμού. Όμως οι λογαριασμοί αυτοί «συνοδεύουν» ως εξωτερική κατάσταση τον Προϋπολογισμό, για να τον ισοσκελίσουν…

Για Πάγια προβλέπονται περί τα 10 εκατομμύρια είτε για μηχανήματα, εξοπλισμό, προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας – ηλεκτρονικές πλατφόρμες και έργα παγίων (όχι συντηρήσεων) ύψους περίπου 7 εκατομμύρια που περιλαμβάνει το Τεχνικό Πρόγραμμα, ανέφερε ο κ. Κουκούλας.

Δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνα κλπ. 1,3 εκατομμύρια, για καύσιμα 800.000 ευρώ, για μισθοδοσίες περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Προβλέπεται επίσης μια αύξηση εσόδων της τάξης του 1.000.000 ευρώ.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ