Γράφει ο Βονιφάτιος Μάιερ
Η αλλαγή του χρόνου είναι πάλι μια κατάλληλη στιγμή για να ρίξουμε μια ματιά στο περασμένο έτος 2025. Αυτό το έκανα και φέτος όσον αφορά την ποσότητα των υετών που καταγράφηκαν από τους δέκα σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στα διάφορα μέρη του Νομού Λασιθίου.
Πρόπερσι, το 2024, η χαμηλότερη μέτρηση υετού εντός του νομού ήταν στα 214 χιλιοστά (ή λίτρα ανά τετραγωνικό) στην Μονή Τοπλού, ενώ το 2025 ήταν ακόμα σχετικά χαμηλή, αλλά κάπως καλύτερη, με 236,6 χιλιοστά στη Σητεία.
Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, την υψηλότερη βροχόπτωση την βρίσκουμε στους Ποτάμους, η οποία όμως με 846 χιλιοστά είναι χαμηλότερη από την προηγούμενη χρονιά, όπου οι βροχοπτώσεις ήταν ιδιαίτερα υψηλές με άνω από τα 1.243 χιλιοστά. Και έτσι, αυτός ο σταθμός έχει επίσης την υψηλότερη μείωση του υετού.
Η μεγαλύτερη αύξηση, δηλαδή κατά 157 σε 452 χλστ., σημειώθηκε στο Σίσι, όπου ξεπέρασαν και τα επίπεδα του 2023, αν και σχεδόν το ήμισυ των βροχοπτώσεων αυτών έπεσε τον τελευταίο μήνα του έτους.
Στον Άγιο Νικόλαο παρατηρείται μια μικρή μείωση κατά 25 χιλιοστά, η οποία οφείλεται κυρίως στους αδύνατους μήνες Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2025, ωστόσο η συνολική βροχόπτωση παραμένει σαφώς πάνω από αυτή του 2023.
Αντίθετα, στην Ιεράπετρα παρατηρούμε (για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά) μια μικρή αύξηση από σχεδόν 12 χλστ. σε συνολικά σχεδόν 290 χιλιοστά.
Στη Σητεία, η ποσότητα βροχής έχει επίσης αυξηθεί ελαφρώς, αλλά δεν έχει ακόμη φτάσει τα επίπεδα του 2023, καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό υετού όλου του νομού.
Υετοί κατά σειρά:
846,4 χλστ. Ποτάμοι
692,4 χλστ. Τζερμιάδον
584,0 χλστ. Νεάπολη
452,4 χλστ. Σίσι
319,0 χλστ. Αγ. Νικόλαος
306,2 χλστ. Φινοκαλιά
290,0 χλστ. Πλάκα
289,6 χλστ. Ιεράπετρα
280,2 χλστ. Τοπλού
278,6 χλστ. Σητεία
Αναλυτικά ανά σταθμό:
|ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
|2023
|2024
|2025
|ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
|6,4
|80,4
|17,6
|-62,8
|ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
|23,6
|42,8
|62,8
|+20,0
|ΜΑΡΤΙΟΣ
|11,2
|6,4
|18,0
|+11,6
|ΑΠΡΙΛΙΟΣ
|3,0
|0,6
|31,4
|+30,8
|ΜΑΙΟΣ
|4,2
|2,0
|14,4
|+12,4
|ΙΟΥΝΙΟΣ
|18,6
|0,0
|0,0
|±0,0
|ΙΟΥΛΙΟΣ
|0,0
|0,0
|0,0
|±0,0
|ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
|0,0
|10,4
|0,0
|-10,4
|ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
|8,0
|13,4
|12,0
|-1,4
|ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
|10,8
|0,0
|31,2
|+31,2
|ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
|5,4
|43,6
|7,0
|-36,6
|ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
|37,0
|78,2
|95,2
|+17,0
|ΣΥΝΟΛΟΝ
|128,2
|277,8
|289,6
|+11,8
|Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|67,0
|132,2
|144,2
|+12,0
|Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|61,2
|145,6
|145,4
|-0,2
|ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2023
|2024
|2025
|ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
|19,6
|77,8
|13,0
|-64,8
|ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
|75,8
|83,0
|56,6
|-26,4
|ΜΑΡΤΙΟΣ
|46,8
|35,2
|36,4
|+1,2
|ΑΠΡΙΛΙΟΣ
|20,4
|0,0
|79,4
|+79,4
|ΜΑΙΟΣ
|16,6
|18,8
|25,2
|+6,4
|ΙΟΥΝΙΟΣ
|41,8
|0,0
|0,0
|±0,0
|ΙΟΥΛΙΟΣ
|0,0
|0,0
|0,0
|±0,0
|ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
|0,0
|3,0
|0,0
|-3,0
|ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
|3,2
|13,6
|4,8
|-8,8
|ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
|2,2
|0,0
|3,8
|+3,8
|ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
|3,6
|16,2
|23,4
|+7,2
|ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
|40,2
|96,4
|76,4
|-20,0
|ΣΥΝΟΛΟΝ
|270,2
|344,0
|319,0
|-25,0
|Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|221,0
|214,8
|210,6
|-4,2
|Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|49,2
|129,2
|108,4
|-20,8
|ΣΗΤΕΙΑ
|2023
|2024
|2025
|ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
|62,2
|31,8
|24,4
|-7,4
|ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
|89,6
|41,6
|22,4
|-19,2
|ΜΑΡΤΙΟΣ
|65,0
|19,0
|5,4
|-13,6
|ΑΠΡΙΛΙΟΣ
|23,8
|0,0
|24,4
|+24,4
|ΜΑΙΟΣ
|26,2
|10,4
|34,0
|+23,6
|ΙΟΥΝΙΟΣ
|57,2
|0,4
|0,0
|-0,4
|ΙΟΥΛΙΟΣ
|0,0
|2,8
|0,0
|-2,8
|ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
|0,0
|0,0
|0,0
|±0,0
|ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
|10,6
|5,4
|9,8
|+4,4
|ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
|5,6
|0,0
|12,2
|+12,2
|ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
|22,0
|33,2
|21,0
|-12,2
|ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
|33,0
|92,0
|125,0
|+33,0
|ΣΥΝΟΛΟΝ
|395,2
|236,6
|278,6
|+42,0
|Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|324,0
|103,2
|110,6
|+7,4
|Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|71,2
|133,4
|168,0
|+34,6
|ΝΕΑΠΟΛΗ
|2023
|2024
|2025
|ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
|81,8
|110,0
|6,8
|-103,2
|ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
|132,4
|110,6
|65,6
|-45,0
|ΜΑΡΤΙΟΣ
|58,8
|35,0
|156,2
|+121,2
|ΑΠΡΙΛΙΟΣ
|33,8
|2,2
|53,8
|+51,6
|ΜΑΙΟΣ
|28,3
|18,4
|69,0
|+50,6
|ΙΟΥΝΙΟΣ
|55,2
|0,0
|0,6
|+0,6
|ΙΟΥΛΙΟΣ
|0,0
|5,6
|0,0
|-5,6
|ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
|0,0
|0,4
|0,0
|-0,4
|ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
|10,8
|31,8
|3,0
|-28,8
|ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
|0,0
|0,6
|21,2
|+20,6
|ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
|30,2
|50,4
|61,6
|+11,2
|ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
|44,8
|105,8
|146,2
|+40,4
|ΣΥΝΟΛΟΝ
|476,1
|470,8
|584,0
|+113,2
|Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|390,3
|276,2
|352,0
|+75,8
|Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|85,8
|194,6
|232,0
|+37,4
|ΤΖΕΡΜΙΑΔΟΝ
|2023
|2024
|2025
|ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
|98,0
|303,2
|18,4
|-284,8
|ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
|157,2
|213,0
|165,0
|-48,0
|ΜΑΡΤΙΟΣ
|80,4
|57,0
|125,8
|+68,8
|ΑΠΡΙΛΙΟΣ
|48,6
|2,4
|88,6
|+86,2
|ΜΑΙΟΣ
|54,8
|32,6
|61,0
|+28,4
|ΙΟΥΝΙΟΣ
|56,8
|0,0
|0,6
|+0,6
|ΙΟΥΛΙΟΣ
|0,0
|0,6
|0,0
|-0,6
|ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
|0,2
|0,8
|0,0
|-0,8
|ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
|6,6
|34,2
|2,4
|-31,8
|ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
|2,2
|3,0
|26,4
|+23,4
|ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
|50,2
|77,6
|50,8
|-26,8
|ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
|90,0
|263,0
|153,4
|-109,6
|ΣΥΝΟΛΟΝ
|645,0
|987,4
|692,4
|-295,0
|Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|495,8
|608,2
|459,4
|-148,8
|Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|149,2
|379,2
|233,0
|-146,2
|ΠΟΤΑΜΟΙ
|2023
|2024
|2025
|ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
|90,6
|462,2
|14,6
|-447,6
|ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
|137,4
|280,8
|208,2
|-72,6
|ΜΑΡΤΙΟΣ
|117,6
|72,6
|195,4
|+122,8
|ΑΠΡΙΛΙΟΣ
|39,8
|10,0
|110,6
|+100,6
|ΜΑΙΟΣ
|52,4
|36,4
|92,4
|+56,0
|ΙΟΥΝΙΟΣ
|69,0
|0,0
|4,8
|+4,8
|ΙΟΥΛΙΟΣ
|0,0
|15,2
|0,0
|-15,2
|ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
|0,0
|1,4
|0,6
|-0,8
|ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
|7,4
|40,0
|1,8
|-38,2
|ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
|4,2
|3,4
|28,0
|24,6
|ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
|51,1
|78,2
|39,8
|-38,4
|ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
|95,5
|243,6
|150,2
|-93,4
|ΣΥΝΟΛΟΝ
|665,0
|1243,8
|846,4
|-397,4
|Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|506,8
|862,0
|626,0
|-236,0
|Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|158,2
|381,8
|220,4
|-161,4
|ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ
|2023
|2024
|2025
|ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
|49,0
|51,4
|8,6
|-42,8
|ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
|26,4
|32,2
|21,4
|-10,8
|ΜΑΡΤΙΟΣ
|12,8
|8,8
|53,4
|+44,6
|ΑΠΡΙΛΙΟΣ
|29,8
|0,6
|20,8
|+20,2
|ΜΑΙΟΣ
|12,8
|18,6
|27,6
|+9,0
|ΙΟΥΝΙΟΣ
|43,2
|0,0
|1,6
|+1,6
|ΙΟΥΛΙΟΣ
|0,0
|2,2
|0,2
|-2,0
|ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
|0,2
|0,0
|0,0
|±0,0
|ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
|31,0
|6,0
|0,6
|-5,4
|ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
|0,6
|0,0
|6,0
|+6,0
|ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
|13,0
|31,6
|54,0
|+22,4
|ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
|70,2
|68,8
|112,0
|+43,2
|ΣΥΝΟΛΟΝ
|289,0
|220,2
|306,2
|+86,0
|Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|174,0
|111,6
|133,4
|+21,8
|Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|115,0
|108,6
|172,8
|+64,2
|ΠΛΑΚΑ
|2023
|2024
|2025
|ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
|55,2
|87,4
|7,6
|-79,8
|ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
|63,8
|69,7
|29,4
|-40,3
|ΜΑΡΤΙΟΣ
|9,8
|13,2
|102,8
|+89,6
|ΑΠΡΙΛΙΟΣ
|12,0
|0,0
|23,6
|+23,6
|ΜΑΙΟΣ
|18,0
|15,8
|21,0
|+5,2
|ΙΟΥΝΙΟΣ
|20,6
|0,0
|0,0
|±0,0
|ΙΟΥΛΙΟΣ
|0,0
|20,8
|0,2
|-20,6
|ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
|0,0
|0,0
|0,0
|±0,0
|ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
|0,0
|8,2
|1,8
|-6,4
|ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
|0,0
|0,2
|6,6
|+6,4
|ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
|14,8
|20,0
|19,6
|-0,4
|ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
|20,2
|67,6
|77,4
|+9,8
|ΣΥΝΟΛΟΝ
|214,4
|302,9
|290,0
|-12,9
|Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|179,4
|186,1
|184,4
|-1,7
|Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|35,0
|116,8
|105,6
|-11,2
|ΣΙΣΙ
|2023
|2024
|2025
|ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
|82,0
|77,4
|18,2
|-59,2
|ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
|67,2
|41,0
|42,4
|+1,4
|ΜΑΡΤΙΟΣ
|13,4
|9,4
|46,6
|+37,2
|ΑΠΡΙΛΙΟΣ
|45,8
|2,6
|50,6
|+48,0
|ΜΑΙΟΣ
|20,2
|19,0
|27,4
|+8,4
|ΙΟΥΝΙΟΣ
|59,8
|0,0
|0,0
|±0,0
|ΙΟΥΛΙΟΣ
|0,0
|0,0
|0,0
|±0,0
|ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
|0,0
|0,0
|0,0
|±0,0
|ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
|12,6
|12,4
|0,4
|-12,0
|ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
|5,8
|1,8
|5,8
|+4,0
|ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
|34,4
|41,2
|56,0
|+14,8
|ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
|60,2
|90,6
|205,0
|+114,4
|ΣΥΝΟΛΟΝ
|401,4
|295,4
|452,4
|+157,0
|Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|288,4
|149,4
|185,2
|+35,8
|Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|113,0
|146,0
|267,2
|+121,2
|ΤΟΠΛΟΥ
|2023
|2024
|2025
|ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
|38,0
|26,4
|12,4
|-14,0
|ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
|41,8
|46,0
|24,2
|-21,8
|ΜΑΡΤΙΟΣ
|76,6
|17,2
|9,0
|-8,2
|ΑΠΡΙΛΙΟΣ
|13,8
|0,0
|38,2
|+38,2
|ΜΑΙΟΣ
|9,4
|6,2
|28,8
|+22,6
|ΙΟΥΝΙΟΣ
|35,2
|0,2
|0,0
|-0,2
|ΙΟΥΛΙΟΣ
|0,0
|0,0
|0,0
|±0,0
|ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
|0,0
|0,0
|0,0
|±0,0
|ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
|64,6
|0,0
|0,0
|±0,0
|ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
|0,0
|0,0
|4,0
|+4,0
|ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
|18,8
|21,2
|29,4
|+8,2
|ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
|36,8
|96,8
|134,2
|+37,4
|ΣΥΝΟΛΟΝ
|335,0
|214,0
|280,2
|+66,2
|Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|214,8
|96,0
|112,6
|+16,6
|Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
|120,2
|118,0
|167,6
|+49,6
Με εκτίμηση
Βονιφάτιος Μάιερ