Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Μανώλης Μενεγάκης, στις δηλώσεις του για τον νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτο Ταμπακάκη, εξέφρασε τις ευχές του και δήλωσε ότι καμαρώνει που ο τόπος μας γεννά τέτοιες προσωπικότητες.