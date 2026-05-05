Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης, ασκώντας τον θεσμικό του ρόλο και εκπροσωπώντας τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, επανέρχεται δημόσια με μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα, χωρίς σαφείς απαντήσεις, χωρίς συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και χωρίς την αναγκαία πρόοδο που απαιτεί η καθημερινότητα των πολιτών. Το παρόν αποτελεί την πρώτη από μια σειρά παρεμβάσεων που θα ακολουθήσουν.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα αφορά τη μεταφορά και μετεστέγαση του Γυμνασίου και του Λυκείου Νεάπολης. Ζητούμε σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις για το πότε πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο και ποιο είναι το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του, καθώς πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή για την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής. Παράλληλα, τονίζουμε ότι η μετεστέγαση αποτελεί έργο ιδιαίτερης σημασίας για την ομαλή λειτουργία της σχολικής ζωής και συμβάλλει ουσιαστικά στην υγιή ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη και πρόοδο των μαθητών με ότι αυτό συνεπάγεται.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, τόσο της περιόδου 2019–2023 όσο και του νέου 2024–2028. Παραμένει ασαφές τι έχει υλοποιηθεί από το προηγούμενο πρόγραμμα, ποια έργα έχουν ολοκληρωθεί, ποια βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ποια έχουν ουσιαστικά εγκαταλειφθεί. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για το νέο πρόγραμμα και το κατά πόσο αυτό ενσωματώνει τις πραγματικές ανάγκες της Νεάπολης.

Ζητούμε αναλυτική και πλήρη ενημέρωση, με σαφή καταγραφή έργων, χρηματοδοτήσεων και χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να αποκατασταθεί η διαφάνεια και να υπάρχει πραγματικός έλεγχος της προόδου των έργων που αφορούν την κοινότητα.

Το τρίτο ζήτημα αφορά τη δημιουργία δεύτερου τμήματος στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Νεάπολης, αίτημα που έχει τεθεί επανειλημμένα λόγω της αυξανόμενης ανάγκης της τοπικής κοινωνίας. Η έλλειψη επαρκών θέσεων φιλοξενίας δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες σε νέες οικογένειες και δεν ανταποκρίνεται στις δημογραφικές και κοινωνικές συνθήκες της περιοχής.

Ζητούμε ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το αίτημα, αν έχει ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο και ποιο είναι το συγκεκριμένο σχέδιο υλοποίησης, με σαφές χρονοδιάγραμμα.

Τέλος, επανερχόμαστε στο ζήτημα των περιβόητων αποφάσεων του Τοπικού Συμβουλίου Νεάπολης, οι οποίες κατά καιρούς έχουν αποσταλεί προς τον Δήμο Αγίου Νικολάου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επαρκής ενημέρωση για την πορεία τους ή για το αν και πώς αυτές λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό των έργων. Η απουσία ανατροφοδότησης υποβαθμίζει ουσιαστικά τον θεσμικό ρόλο του Συμβουλίου, ενώ ενδεικτικά αναφέρουμε ότι υπάρχει αίτημα εδώ και 2,5 χρόνια για την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας σε αδιέξοδο δρόμο, το οποίο εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Ζητούμε να υπάρξει σαφής καταγραφή της πορείας των αποφάσεών μας, να ενημερωθούμε ποιες έχουν εξεταστεί, ποιες έχουν προχωρήσει και ποιες έχουν απορριφθεί και για ποιους λόγους, καθώς και να θεσμοθετηθεί σταθερός μηχανισμός ενημέρωσης και συνεργασίας.

Κλείνοντας, το Τοπικό Συμβούλιο Νεάπολης ξεκαθαρίζει ότι δεν ζητά γενικές διαβεβαιώσεις, αλλά συγκεκριμένες απαντήσεις, δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα. Η ανάπτυξη της περιοχής δεν μπορεί να βασίζεται σε αοριστίες και καθυστερήσεις. Η παρούσα παρέμβαση αποτελεί την αρχή μιας σειράς τοποθετήσεων που θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος και απτά αποτελέσματα για τη Νεάπολη.

Εκ του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης