Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μιλάτου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου παρουσιάζουν μια από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές μουσικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού.



Την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδοποιός Χρήστος Θηβαίος θα βρεθεί στο γραφικό Λιμάνι της Μιλάτου για μια μοναδική επετειακή συναυλία.



Με τίτλο «30 Χρόνια Μέρες Αδέσποτες» ο αγαπημένος καλλιτέχνης γιορτάζει τρεις δεκαετίες αδιάλειπτης και επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική δισκογραφία.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο μουσικό του έργο ξεκινώντας από τον ιστορικό πρώτο δίσκο με τους «Συνήθεις Υπόπτους» μέχρι τις μεγάλες του συνεργασίες με εμβληματικούς δημιουργούς όπως ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Βασίλης Δημητρίου.



Σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό δίπλα στο κύμα, με τη συνοδεία κορυφαίων σολίστ μουσικών (Ανδρέας Αποστόλου στο πιάνο, Καλλίστρατος Δρακόπουλος στα τύμπανα, Γιώργος Κορρές επιμέλεια ήχου) η βραδιά αυτή θα αποτελέσει έναν σταθμό πολιτισμού – προσφορά στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Μιλάτου.



Χώρος: Λιμάνι Μιλάτου



Ώρα έναρξης: 21:00



Γενική είσοδος: 10 ευρώ



Προπώληση εισιτηρίων: «Δρήρος café» – Νεάπολη / «No Name café bar» Μίλατος / Μαρίνα Αγίου Νικολάου.



Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026.



Οργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Μιλάτου – Δήμος Αγίου Νικολάου