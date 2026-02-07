Ο Δήμαρχος Κιδωνίας και Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο ήθος, την αξιοπρέπεια και το σταθερό βήμα του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτου Ταμπακάκη και του μετέφερε τις θερμές του ευχές.
