Στην ιστοσελίδα Olivenews γίνεται ανάλυση του ελαιοτουρισμού σε τέσσερις χώρες, επισημαίνοντας την αντίθεση ανάμεσα στις οργανωμένες προσπάθειες του εξωτερικού και την ελληνική υστέρηση.

Η Ιταλία και η Ισπανία ηγούνται στον κλάδο, έχοντας συνδέσει το ελαιόλαδο με τη γαστρονομική τους ταυτότητα και τον πολιτισμό. Το ίδιο και η Τυνησία, η οποία έχει ενσωματώσει το ελαιόλαδο σε τουριστικές διαδρομές και ξενοδοχεία. Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ο τουρισμός είναι η «βαριά βιομηχανία» της, υπάρχει έλλειψη οργανωμένης κρατικής υποστήριξης για τον ελαιοτουρισμό, ο οποίος παραμένει σε επίπεδο μεμονωμένων προσπαθειών. «Η Ελλάδα φαίνεται να χάνει την ευκαιρία για μια ουσιαστική σύνδεση της παραγωγής με τον τουρισμό», αναφέρει το Olivenews.

Ο ελαιοτουρισμός στο νομό Λασιθίου βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση και είναι σημαντική η συνεισφορά του σ’ αυτήν την εναλλακτική μορφή τουρισμού:

Κτήμα Βασιλάκη (Vassilakis Estate) στη Νεάπολη: Ένα από τα πιο οργανωμένα και βραβευμένα επισκέψιμα ελαιοτριβεία. Προσφέρει το «Friendly OliveTour», όπου μπορείτε να δείτε ένα χειροκίνητο πιεστήριο του 1865, να περιηγηθείτε στο σύγχρονο ελαιοτριβείο και να κάνετε γευσιγνωσία ελαιολάδου.

Physis of Crete στον Άγιο Νικόλαο: Oι επισκέπτες μπορούν να μάθουν για την ιστορία της ελιάς. Είναι από τους πρωτοπόρους στη διοργάνωση σεμιναρίων γευσιγνωσίας. Οι επισκέπτες μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και να ξεχωρίζουν την ποιότητα από τη γεύση και το άρωμα.

Οικογένεια Λυράκη (LyrakisFamily) στο Σίσι: Διαθέτει έναν ιστορικό πέτρινο μύλο του 1887 και προσφέρει ξεναγήσεις, εργαστήρια γευσιγνωσίας και πληροφορίες για την κρητική διατροφή.

Αγροτικός Συνεταιρισμός Κριτσάς και Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Σταυρωμένου Σητείας: είναι επίσης επισκέψιμοι.

ΛΕΩΝ.Κ.