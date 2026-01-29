Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Καταλυμάτων Δ. Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί στο κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00 στην καφετέρια «9 Μούσες»
Η πρόσκληση είναι ανοικτή για όλους
Εκ του Δ.Σ.
