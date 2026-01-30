Ρωτήσαμε το Δήμαρχο Μανόλη Μενεγάκη τι σχεδιάζει ο Δήμος να πράξει με τις αναπλάσεις στη χερσαία ζώνη λιμένος, στη ζώνη δηλαδή όπου δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις εστίασης και υπάρχει προθεσμία μέχρι τέλος του έτους για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών και τη νομιμοποίηση της λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων. Και αν θα προκάνει ο Δήμος -το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την ακρίβεια- να προβεί π.χ. στην υλοποίηση της ανάπλασης στη βόρεια πλευρά της λίμνης που έχει αναβληθεί δυο σεζόν μέχρι σήμερα.

Ο κ. Μενεγάκης συσχέτισε την εξέλιξη με το ρυθμό εξέλιξης των εγκριτικών διαδικασιών. «Δε μπορώ να το προσδιορίσω χρονικά, πάντως το εξετάζουμε», είπε ο κ. Μενεγάκης, εξηγώντας ότι η σύμβουλός του Μάρω Δαγιάντη έχει εκπονήσει σχέδιο, στο οποίο γίνεται αναλογική ανακατανομή των επιφανειών στα παρακείμενα καταστήματα και πρόταση για τα νέα σκίαστρα. Η πλευρά αυτή της λίμνης, όπως και όλη η χερσαία ζώνη εντάσσεται μέσα στο εκπονούμενο μάστερ πλαν του λιμένα Αγίου Νικολάου και απαιτεί κάποιες διατυπώσεις. Οι τεχνικοί σύμβουλοι του Δ. Λιμενικού Ταμείου που ασχολούνται με το θέμα αυτό για να προχωρήσει, σύντομα θα έχουμε την απάντησή τους για τις διαδικασίες που πρέπει να εκτελεστούν», είπε, εξηγώντας ότι για τους λόγους αυτούς, προς το παρόν δε μπορεί να δεσμευτεί αν θα γίνει η ανάπλαση αυτή άμεσα. «Θα πρέπει να γίνει, αλλά να γίνει σωστά. Εάν δεν προλάβουμε να το κάνουμε, η ζώνη αυτή θα λειτουργήσει, όπως και την προηγούμενη σεζόν», πρόσθεσε.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν δεν προλάβουμε τη σεζόν, θα πρέπει μέχρι τέλος του 2026 να ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί ο νόμος υποχρεώνει μέχρι τέλος του 2026 να βρεθεί λύση για τις αυθαίρετες κατασκευές.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ