Η σιωπή που επικρατούσε για χρόνια στις κορυφογραμμές του Πάνω Μεραμπέλλου φαίνεται πως δίνει τη θέση της σε μια θύελλα αντιδράσεων, καθώς το πραγματικό μέγεθος των σχεδιαζόμενων αιολικών επενδύσεων αποκαλύπτεται πλέον σε όλο του το εύρος. Στο επίκεντρο αυτής της περιβαλλοντικής και κοινωνικής αναταραχής βρίσκεται η κοινότητα Καστελίου Φουρνής, με τον Πρόεδρό της, Νίκο Οικονομάκη, να εκφράζει με τον πλέον έντονο τρόπο τον προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας.

Σε μια περίοδο έντονου και ουσιαστικού προβληματισμού ο κ. Οικονομάκης προαναγγέλλει τη σύγκληση Λαϊκής Συνέλευσης, ξεκαθαρίζοντας πως μια τέτοια απόφαση, που θα σφραγίσει τη μοίρα του τόπου για τις επόμενες δεκαετίες, δεν μπορεί και δεν πρέπει να ληφθεί από έναν άνθρωπο ή ένα μόνο συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος, με γνώση του θέματος ως στέλεχος της ΔΕΗ, είναι ήπιος, συναινετικός αλλά και προβληματισμένος για τις εξελίξεις. Στέκεται ιδιαίτερα σε ένα σημείο που προκαλεί έντονη ανησυχία, τη «μεγέθυνση» του έργου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το αρχικό σχέδιο φαίνεται να διογκώνεται, καθώς υποδομές και στοιχεία που προορίζονταν για άλλες περιοχές μεταφέρονται και συγκεντρώνονται πλέον εδώ, στο Πάνω Μεραμπέλλο. Αυτή η «μεταφόρτωση» βάρους μετατρέπει την περιοχή σε έναν άτυπο βιομηχανικό κόμβο ενέργειας, υπερβαίνοντας κάθε έννοια ήπιας ανάπτυξης. Ο κ. Οικονομάκης, νιώθοντας το βάρος της ευθύνης, οδηγεί το θέμα στη βάση, καλώντας τους πολίτες να εκφράσουν την άποψή τους, καθώς η αίσθηση ότι ο τόπος χρησιμοποιείται ως «δοχείο» για υποδομές που δεν χώρεσαν αλλού είναι πλέον διάχυτη.

Η διαβούλευση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ολοκληρώθηκε, αφήνοντας μια βαριά σκιά πάνω από το Καρύδι, το Αρέτι και τον Χαυγά. Δεν μιλάμε πλέον για τις ανεμογεννήτριες που γνωρίζαμε, αλλά για «γίγαντες» με διάμετρο πτερωτής 155 μέτρων. Συνολικά, προβλέπονται δύο σταθμοί ισχύος 132 MW με 20 ανεμογεννήτριες, των οποίων το συνολικό ύψος αγγίζει τα 185 μέτρα. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος, πρόκειται για κατασκευές που έχουν σχεδόν το διπλάσιο ύψος από τον Πύργο των Αθηνών. Η παρέμβαση στο έδαφος θα είναι τρομακτική, με τη διάνοιξη 16,9 χιλιομέτρων νέων δρόμων σε παρθένες περιοχές και την επέκταση υφιστάμενων, δημιουργώντας μια οδική αρτηρία 22,8 χιλιομέτρων μέσα στην καρδιά του βουνού.

Αρνητικές επιπτώσεις μεγάλης κλίμακας

Η ειρωνεία είναι ότι η ίδια η μελέτη παραδέχεται πως ο αρχικός σχεδιασμός για 35 ανεμογεννήτριες απορρίφθηκε λόγω «αρνητικών επιπτώσεων μεγάλης κλίμακας». Ωστόσο, η λύση που προκρίνεται τώρα παραμένει βάναυση. Για τους κατοίκους του Καρυδίου, η πλησιέστερη ανεμογεννήτρια θα απέχει μόλις 522 μέτρα από τα σπίτια τους. Η Ιερά Μονή Αρετίου, ένα μνημείο τεράστιας ιστορικής και πνευματικής αξίας, θα βρεθεί κυκλωμένη από τις τουρμπίνες, με την πλησιέστερη να δεσπόζει στα 1,4 χλμ., αλλοιώνοντας την ιερότητα και την ηρεμία του τοπίου. Παράλληλα, το έργο εισχωρεί οριακά στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής «Κατσελιό», απειλώντας την τοπική πανίδα. Ο κ. Οικονομάκης ξεκαθαρίζει πως στον αρχικό σχεδιασμό δεν υπήρχε τοποθέτηση σε αυτή την περιοχή.

Ακόμη και η διαδικασία μεταφοράς του εξοπλισμού αποτελεί πρόκληση, καθώς προβλέπεται η εκφόρτωση στην παραλία της Παχειάς Άμμου με προσωρινές ράμπες πάνω στην άμμο.

Είναι σαφές ότι τέτοιες κινήσεις υπονομεύουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Ο επισκέπτης υψηλού επιπέδου που επιλέγει τον Άγιο Νικόλαο και την Ελούντα αναζητά την αυθεντικότητα και το ανέγγιχτο τοπίο, όχι ένα βιομηχανικό σκηνικό στις κορυφές των βουνών.

«Οι ξενοδόχοι και οι τοπικοί φορείς γνωρίζοντας ότι το τοπίο είναι το κεφάλαιό τους, μόλις αντιληφθούν το μέγεθος της παρέμβασης αναμένεται να αντιδράσουν. Για αυτό και πήρε και το Δημοτικό Συμβούλιο αρνητική απόφαση», αναφέρει αιρετός που έχει μελετήσει τον φάκελο της ΜΠΕ και επιμένει πως δεν βοηθά τον τόπο το έργο αυτό, αλλά κάνει κακό. Αν επιτραπεί η υποβάθμισή του για χάρη της παραγωγής ενέργειας προς εξαγωγή, η ζημιά θα είναι μη αναστρέψιμη.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ