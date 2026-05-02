Ένα απρόσμενο τηλεφώνημα δέχτηκα χθες από μια πολύ καλή μου φίλη, λογίστρια. Με πήρε να μου αφηγηθεί ένα κωμικοτραγικό περιστατικό που της συνέβη και είναι άξιο σχολιασμού.

Χθες το πρωί και ενώ βρισκόταν στην εργασία της δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από ένα άγνωστο αριθμό. Εξ αιτίας της δουλειάς της έρχεται καθημερινά σε επαφή με αρκετούς πελάτες, έτσι λοιπόν απάντησε στο τηλεφώνημα, καθώς θεώρησε πως την αναζητεί κάποιος πελάτης. Τελικά ήταν ένας άνδρας, που προσποιούνταν τον… λογιστή της και την ενημέρωσε πως τον έλεγαν Γιώργο.

Βέβαια, μόλις της είπε «Είμαι ο λογιστής σου» κατάλαβε πως πρόκειται για απάτη. Δεν έκλεισε όμως το τηλέφωνο αλλά περίμενε στη γραμμή ώστε να δει τι ψέμα θα σκαρφιστεί ο απατεώνας.

Ο υποτιθέμενος λοιπόν λογιστής την ενημέρωσε πως του εμφανίζει το σύστημα πως έχει βγει μια επιδότηση πετρελαίου, η οποία της ανήκει και πρέπει άμεσα να δηλωθούν όλα τα στοιχεία της κάρτας της ώστε να μην την χάσει. Η επιδότηση μάλιστα υποτίθεται πως ήταν ύψους 300 ευρώ.

Την ρώτησε λοιπόν στη συνέχεια, ποια κάρτα χρησιμοποιεί, να τη δηλώσει ώστε να μπουν εκεί τα χρήματα. Ρώτησε κι εάν χρησιμοποιεί ακόμη την Εθνική Τράπεζα και της είπε ότι στο σύστημα του εμφανίζει από παλιά ένα λογαριασμό της συγκεκριμένης τράπεζας που ξεκινάει με κάποια συγκεκριμένα ψηφία σχολιάζοντάς της πως θα χρειαστεί να επιβεβαιώσουν τους αριθμούς.

Μάλιστα ξεκίνησε να της λέει ένα προς ένα τα αρχικά ψηφία της κάρτας και της ζήτησε για επιβεβαίωση να του πει εκείνη τα υπόλοιπα. Φυσικά, όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, σε πολλές τράπεζες τα πρώτα ψηφία των καρτών είναι κοινοί αριθμοί, επομένως μπορεί ο καθένας να τα γνωρίζει. Επειδή λοιπόν η κατάσταση πήγαινε να ξεφύγει, η φίλη μου τον ενημέρωσε πως είναι η ίδια λογίστρια και πως έχει καταλάβει ότι πρόκειται για απάτη. Αμέσως, αφού κατάλαβε πως το ψέμα του αποκαλύφθηκε, έκλεισε το τηλέφωνο…

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ