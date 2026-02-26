Σε μια περίοδο όπου η κλιματική κρίση και η λειψυδρία απειλούν να δυναμιτίσουν την αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης, η συνεργασία μεταξύ Α’ και Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα σταθερότητας. Αυτό ακριβώς το μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας εξέπεμψε η πρόσφατη συνάντηση εργασίας στο γραφείο του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, Μανόλη Μενεγάκη. Το διακύβευμα της συζήτησης δεν ήταν άλλο από την άμεση θωράκιση των υδάτινων πόρων του Δήμου ενόψει μιας τουριστικής σεζόν που προμηνύεται «καυτή» από κάθε άποψη.

Τα μηνύματα από τη διεθνή τουριστική αγορά για την περιοχή της Ελούντας και του Αγίου Νικολάου είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Οι προκρατήσεις και οι εκτιμήσεις των τουριστικών παραγόντων δείχνουν ότι η φετινή σεζόν θα κινηθεί στα ίδια υψηλά επίπεδα με την περυσινή χρονιά-ρεκόρ, ενώ αρκετοί αισιόδοξοι αναλυτές κάνουν λόγο για ακόμα καλύτερες επιδόσεις. Ωστόσο, αυτή η τουριστική «άνθηση» φέρνει μαζί της μια τεράστια πρόκληση: την εκθετική αύξηση της ζήτησης σε νερό, σε μια χρονική συγκυρία όπου τα αποθέματα δοκιμάζονται.

Το πρόβλημα που καλείται να διαχειριστεί η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΥΑΑΝ είναι σύνθετο και πολυδιάστατο. Όπως αναλύθηκε διεξοδικά κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, το ζήτημα δεν εντοπίζεται αποκλειστικά στην επάρκεια των πηγών, αλλά κυρίως στις υποδομές μεταφοράς. Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, λόγω παλαιότητας και σχεδιασμού άλλων εποχών, έχει φτάσει στα όριά του. Ακόμα και αν υπήρχαν διαθέσιμες ποσότητες νερού προς διοχέτευση, οι σωληνώσεις αδυνατούν να «σηκώσουν» τον απαιτούμενο όγκο και να τον μεταφέρουν στην Ελούντα κατά τις ημέρες αιχμής του καλοκαιριού. Αυτή η τεχνική αδυναμία δημιουργεί τον κίνδυνο σοβαρών δυσλειτουργιών στην καρδιά της σεζόν, πλήττοντας τη φήμη του κορυφαίου τουριστικού προορισμού της χώρας.

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, ο Δήμαρχος Μανόλης Μενεγάκης παρουσίασε στον Περιφερειάρχη μια στοχευμένη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση: την εγκατάσταση μιας ευέλικτης μονάδας αφαλάτωσης. Η πρόταση αφορά μια μονάδα δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων ημερησίως. Η ποσότητα αυτή κρίνεται ως απολύτως κρίσιμη, καθώς θα λειτουργήσει ως «βαλβίδα ασφαλείας», καλύπτοντας το έλλειμμα που δημιουργείται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Η λύση αυτή δεν είναι απλώς πυροσβεστική αλλά στρατηγική, καθώς θα εξασφαλίσει την ομαλή υδροδότηση της περιοχής για τα επόμενα χρόνια, μέχρις ότου ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο πνοής: η διασύνδεση και επέκταση των δικτύων του φράγματος Αποσελέμη προς την Ελούντα.

Η ανταπόκριση του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, υπήρξε άμεση. Ο κ. Αρναουτάκης, αναγνωρίζοντας το δίκαιο του αιτήματος και την κρισιμότητα της κατάστασης, σημείωσε πως θα στηριχθεί το αίτημα και ζήτησε να ετοιμαστεί άμεσα ώριμη μελετητική πρόταση προκειμένου να χρηματοδοτηθεί και να υλοποιηθεί το έργο εντός των επόμενων μηνών. Ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην έγκριση της μονάδας αφαλάτωσης. Αντίθετα αποδέχθηκε σειρά αιτημάτων για ώριμα και αναγκαία έργα στον τομέα της αποκατάστασης των φθορών του δικτύου ύδρευσης και αντιμετώπισης της λειψυδρίας ανακοινώνοντας τη στήριξη σε έργα που εκτιμάται πως θα ξεπεράσουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον υπάρχουν έγκαιρα οι ώριμες μελετητικές προτάσεις. Όπως εξήγησε, η Περιφέρεια Κρήτης, αξιοποιώντας ίδιους πόρους αλλά και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, θα στηρίξει ένα πλέγμα έργων που θα υλοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το ποσό αυτό θα κατευθυνθεί τόσο σε άμεσες παρεμβάσεις για την τρέχουσα σεζόν, όσο και σε έργα υποδομής που θα επιλύσουν οριστικά χρόνια προβλήματα της περιοχής.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ