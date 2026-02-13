Φαίνεται δυστυχώς, πως οι επιτήδειοι κινούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και τα παραπλανητικά μηνύματα και τα mail που λαμβάνουμε δεν έχουν τελειωμό. Την προηγούμενη εβδομάδα η ΑΝΑΤΟΛΗ ενημέρωσε για τις απάτες των πρόσφατων ημερών αναλύοντας πως δρουν οι επιτήδειοι και τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες. Όπως είναι προφανές, το τελευταίο διάστημα έχει ξεσπάσει ένα νέο κύμα ηλεκτρονικών απατών με επιτήδειους να εκμεταλλεύονται την επικαιρότητα και τα ψηφιακά μέσα επιχειρώντας να αποσπάσουν χρηματικά ποσά. Οι δράστες χρησιμοποιούν κυρίως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και sms προσποιούμενοι δημόσιες υπηρεσίες και γνωστές εταιρείες. Στο προηγούμενο δημοσίευμά της η ΑΝΑΤΟΛΗ αναφέρθηκε εκτενώς στα μηνύματα στο κινητό για υποτιθέμενες παραβάσεις ταχύτητας, στα υποτιθέμενα πακέτα από τα ΕΛΤΑ, αλλά και στην απάτη για μη καταβολή ετήσιου φόρου κυκλοφορίας.

Υποτιθέμενο επίδομα θέρμανσης

Καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα, είναι αυξημένο το ενδιαφέρον των πολιτών για το επίδομα θέρμανσης. Το νέο λοιπόν κόλπο, είναι τα ψεύτικα sms για το επίδομα θέρμανσης.

Πολλοί πολίτες έλαβαν μήνυμα που αναφέρει: «Έχετε λάβει το επίδομα θέρμανσης; Πατήστε τον σύνδεσμο». Φυσικά πρόκειται για απάτη, η οποία επιβεβαιώθηκε και από σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εφιστούν προσοχή

Η Αστυνομία εφιστά την προσοχή στους πολίτες υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα αλλά και να κοινοποιούν προσωπικά ή τραπεζικά τους στοιχεία. Παράλληλα τονίζει να μην βιάζονται οι πολίτες να πατούν τους συνδέσμους παρακινώντας τους να ελέγχουν πάντα τον αποστολέα.

Διαπιστώνεται ότι οι δράστες χρησιμοποιούν ονόματα, επωνυμίες, αλλά και τίτλους που παραπέμπουν σε κρατικούς φορείς ή ευρωπαϊκούς με σκοπό το μήνυμά τους να φαίνεται πιο αξιόπιστο.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης πατήσει τον σύνδεσμο οδηγείται αυτόματα σε σελίδα όπου του ζητούνται τραπεζικά ή προσωπικά δεδομένα, και τόσο απλά οι επιτήδειοι έχουν πλέον πρόσβαση στους λογαριασμούς του.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης πέσει θύμα απάτης είναι σημαντικό να επικοινωνήσει άμεσα με τις αστυνομικές αρχές και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αλλά και με την τράπεζα.

Για την αναμετάδοση της πληροφορίας και την αποφυγή αντίστοιχων περιπτώσεων απάτης είναι θεμιτό τα θύματα να ενημερώνουν σχετικά και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μέσα από την δημοσιοποίηση βοηθάμε στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας προειδοποιώντας άλλους πολίτες ώστε να μην πέσουν και εκείνοι θύματα παρόμοιων απατών ενισχύοντας έτσι σημαντικά την ταχύτερη αντίδρασή τους.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ