Η εξασφάλιση της αδιάκοπης ομαλής λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου επιβεβαιώθηκε στη σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της Διοικήτριας του ΓΝΑΝ Ευαγγελίας Φανουράκη με την οποία συναντήθηκε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης ενημερώθηκε παράλληλα από τους εκπροσώπους των ιατρών και του νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού για τις ανάγκες σε στελέχωση καθώς και για την οικονομική κατάσταση και την εξέλιξη των προγραμμάτων εξοπλισμού του νοσοκομείου.

Χωριστή συνάντηση είχε ο κ. Πλακιωτάκης με το Δ.Σ. του Συλλόγους Εργαζομένων του νοσοκομείου, από το οποίο ενημερώθηκε για τις ανάγκες του ιδρύματος, τα προβλήματα και τις προτάσεις επίλυσής τους.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ