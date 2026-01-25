Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή των Αντιστράτηγων Αστυνομίας Γεώργιου Παπαδόπουλου και Νικόλαου Σπυριδάκη κρίθηκαν προακτέοι στον βαθμό του Ταξιάρχου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω τριάντα δύο Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων μεταξύ των οποίων είναι και ο Αστυνομικός Διευθυντής Λασιθίου Μ. Τσιριλάκης:

ΚΟΛΙΩΝΗ Κωνσταντίνα

ΤΣΙΡΙΛΑΚΗΣ Μιχαήλ

ΔΑΡΜΑΣ Γεώργιος

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Παντελεήμων

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας

ΓΟΥΣΙΑΣ Ιωάννης

ΓΚΑΡΗ Αργυρώ

ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Γρηγόριος

ΚΟΥΤΡΑΣ Λάμπρος

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος

ΜΠΑΚΑΛΩΝΗΣ Ανάργυρος

ΣΓΟΥΡΟΣ Νικόλαος

ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ Πέτρος

ΚΑΚΟΥΡΗΣ Γεώργιος

ΜΑΤΑΚΟΥΛΙΑΣ Ευστράτιος

ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ Απόστολος

ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ Σπυρίδων

ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Αθανάσιος

ΜΑΣΟΥΡΑΣ Παρασκευάς

ΖΗΝΔΡΟΥ Ζωή

ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ Αντώνιος

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Παναγιώτης

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεώργιος

ΝΕΖΗΣ Ιωάννης

ΕΞΑΡΧΟΣ Νικόλαος

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος

ΠΑΠΑΓΡΙΒΑΣ Κοσμάς

ΣΕΡΒΕΣ Παναγιώτης

ΜΠΑΚΛΕΣΗ Πολυξένη

ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ Θεόφιλος (Υγειονομικός)

ΑΓΓΕΛΟΥ Αριστομένης (Υγειονομικός)

Προάγονται ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, στον βαθμό του Ταξίαρχου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω είκοσι τρεις (23) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες με άλλο προεδρικό διάταγμα: