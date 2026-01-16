Έκθεση – παράρτημα του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής θα φιλοξενηθεί στον Αγιο Νικόλαο για 2-3 μήνες, ξεκινώντας από τον ερχόμενο Μάρτιο με προοπτική να λειτουργήσει μέχρι αρχές Ιουνίου. Ηταν μια πρόταση – ιδέα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αλέξανδρου Σκύβαλου, την οποία το Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ συζήτησε και έκανε αποδεκτή.

Η συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής και της ΔΑΕΑΝ αποτελεί μια πρωτοβουλία που συνδέει την ιστορία της τεχνολογίας με την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συμμετοχή. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και, από το έντονο ενδιαφέρον και την επιτυχία που σημειώνει σε επισκεψιμότητα το ίδιο το Μουσείο Πληροφορικής, στο Μοσχάτο, στην Αθήνα, προβλέπεται ότι το όλο εγχείρημα θα στεφθεί με επιτυχία και στον Αγιο Νικόλαο.

Το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής ιδρύθηκε το 2012 και αποτελεί τον μοναδικό επίσημο, θεσμικά αναγνωρισμένο φορέα στην Ελλάδα με αποστολή τη διάσωση, τεκμηρίωση, προβολή και εκπαιδευτική αξιοποίηση της ψηφιακής και υπολογιστικής κληρονομιάς της χώρας. Διαθέτει μία από τις σημαντικότερες συλλογές ιστορικών υπολογιστών και τεχνολογικών εκθεμάτων στα Βαλκάνια, με περισσότερα από 1.000 σπάνια αντικείμενα, που καλύπτουν την εξέλιξη της πληροφορικής από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι την αυγή του διαδικτύου και της προσωπικής υπολογιστικής, είπε ο κ. Σκύβαλος, μιλώντας για την πρωτοβουλία του αυτή στην ΑΝΑΤΟΛΗ.

Όπως είπε ως χώρος όπου θα φιλοξενηθεί η έκθεση των παλαιών ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ. θα είναι το ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου, τον οποίο η ΔΑΕΑΝ έχει ζητήσει να δεσμευτεί για το σκοπό αυτό, από Μάρτιο μέχρι και το Μάιο – ίσως και αρχές Ιουνίου. Ο ακριβής χρόνος θα εξαρτηθεί από το χρονικό διάστημα που θα είναι διαθέσιμο να παραμείνει στον Αγιο Νικόλαο το άτομο που θα στείλει ως αντιπρόσωπο το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής. Το άτομο αυτό με γνώσεις στη χρήση και λειτουργία των παλαιών ηλεκτρονικών συσκευών που θα εκτεθούν θα συνδράμει κατά τη λειτουργία της Εκθεσης στο Ειρηνοδικείο. Παράλληλα, εργαζόμενος της ΔΑΕΑΝ θα μεταβεί στην Αθήνα, για να επιμορφωθεί πάνω στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Πληροφορικής – την ταυτότητα και χρήση των συσκευών αυτών κλπ.

Σημειώνεται ότι η σκέψη της ΔΑΕΑΝ είναι να βάλει εισιτήριο εισόδου στους επισκέπτες της Εκθεσης Πληροφορικής.

Μάλιστα στο σκεπτικό της διοίκησης της ΔΑΕΑΝ είναι να διαμορφώσει ένα «πακέτο» για τους επισκέπτες που θα επιλέξουν να έλθουν στον Αγιο Νικόλαο με αφορμή την Έκθεση Πληροφορικής, προσθέτοντας άλλα δύο χαρακτηριστικά σημεία που αξίζει να επισκεφθεί κανείς ώστε να παρατείνει την παραμονή του στην πόλη. Η ΔΑΕΑΝ σχεδιάζει να ενημερώσει τα σχολεία της Κρήτης μέσω επιστολής που θα αποστείλει στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και στους Συλλόγους εκπαιδευτικών Πληροφορικής της Κρήτης, που αξιοποιούν τέτοια εκπαιδευτικά, διαδραστικά προγράμματα.

Εξετάζεται επίσης πιθανή δυνατότητα οι μεγάλες τάξεις Λυκείων που θα επισκεφτούν την Εκθεση να μεταβαίνουν και στο Τμήμα του ΕΛΜΕΠΑ στα Λακώνια, το οποίο διαθέτει σύγχρονο Εργαστήριο Πληροφορικής, όπως παράλληλα θα ενημερώνονται για τις δυνατότητες που προσφέρει το Τμήμα ώστε να το έχουν στα υπ’ όψιν τους στις επιλογές που θα κάνουν δηλώνοντας σχολή όπου θα ήθελαν να φοιτήσουν μετά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Το έργο του Μουσείου Πληροφορικής περιλαμβάνει:

*Συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών υπολογιστικών συστημάτων, πολλά εκ των οποίων λειτουργούν πλήρως και παρουσιάζονται διαδραστικά στο κοινό.

*Ψηφιοποίηση αρχείων και τεκμηρίωση τεχνολογικής ιστορίας, μέσα από ερευνητικά προγράμματα, αρχειακή καταγραφή και συνεργασίες με πανεπιστήμια και ιδιωτικούς συλλέκτες.

*Εκπαιδευτικές δράσεις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας, με διαδραστικές παρουσιάσεις, «workshops», μαθητικά προγράμματα και θεματικές ξεναγήσεις.

*Περιοδικές και μεταφερόμενες εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την αποκέντρωση της γνώσης και την πρόσβαση μαθητών και τοπικών κοινωνιών σε πολιτιστικό περιεχόμενο τεχνολογίας.

*Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκδόσεων για την τεχνολογική μνήμη, την ψηφιακή παιδεία και την ιστορία των τηλεπικοινωνιών, του «gaming», του διαδικτύου και των πρώτων ελληνικών υπολογιστικών υποδομών.

*Συνεργασίες με κορυφαίους θεσμούς, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνολογικούς φορείς, συλλέκτες και δήμους, με στόχο τη δημιουργία πολιτιστικών κόμβων πληροφορικής.

Όπως είπε ο κ. Σκύβαλος, το Μουσείο Πληροφορικής στην Αθήνα έχει τόσο γεμάτο ημερολόγιο προγραμματισμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων από σχολεία και άλλους συλλογικούς φορείς, που για αρκετούς μήνες δεν μπορεί να δεχτεί άλλους. Μάλιστα έχει δεχτεί και αιτήσεις για εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων από την Κρήτη, τα οποία πλέον παραπέμπει να επισκεφτούν την περιοδική Έκθεση που θα στηθεί στον Αγιο Νικόλαο!

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, όπως εξήγησε ο κ. Σκύβαλος, προκύπτουν κρίσιμα αμοιβαία οφέλη:

*Ανάδειξη του Δήμου Αγίου Νικολάου ως προορισμού τεχνολογικού πολιτισμού.

*Εκπαιδευτική ενίσχυση μαθητών και νέων με διαδραστικό τεχνολογικό περιεχόμενο.

*Διεύρυνση δράσεων σε ενδοχώρα και χωριά, προωθώντας πολιτιστική αποκέντρωση.

*Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρόσβαση σε εθνικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα.

*Εμπλουτισμός του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος με μοναδικό, βιωματικό περιεχόμενο πληροφορικής.

Η σύμπραξη Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής – ΔΑΕΑΝ δεν αποτελεί απλώς μια συνεργασία φιλοξενίας, αλλά τη βάση για ένα μόνιμο οικοσύστημα διάδοσης τεχνολογικής ιστορίας, ψηφιακής παιδείας και τοπικής ανάπτυξης, με όραμα, εξωστρέφεια και ουσιαστικό κοινωνικό όφελος, κατέληξε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΑΝ.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ